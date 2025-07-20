Yandaş gazeteden AKP kulisi: Sürecin devamı için 'Eve dönüş yasası' mı gündemde?

Terör örgütü PKK’nın Irak’ın Süleymaniye kırsalında gerçekleşen törenle silahlarını bıraktığını duyurmasının ardından gözler sürecin nasıl devam edeceğine çevrildi. TBMM’de kurulması planlanan komisyon için hazırlıklar sürerken, dikkat çeken bir kulis geldi.

'EVE DÖNÜŞ YASASI' İÇİN SİNYAL

İktidara yakın Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumu konusunda bir ‘eve dönüş’ yasası çıkarılabileceği öngörülüyor.

YÖNETİCİLER İÇİN AYRI BAŞLIK

Haberde ilgili kısım Kayaoğlu tarafından şöyle ifade edildi:

Suça karışan ve suça karışmamış örgüt üyelerinin hukuki durumu, örgüt yöneticileri ve emri verenlerle ilgili ayrı başlıklar açılacak.

Meclis’teki komisyonun çerçevesini de ‘Kendini fesheden örgütlere ilişkin hukuki süreçlerin’ ne olacağı yönündeki çalışmalar oluşturacak. DEM Parti heyeti AK Parti ile yaptığı görüşmelerde cezaevlerindeki PKK’lılarla da ilgili bir düzenleme yapılmasını gündeme getirmişti. AK Parti kaynakları, af anlamına gelecek bir düzenlemenin şu anda düşünülmediğini dile getiriyor.

NELER OLMUŞTU?

Ekim 2024'te MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı "Türkiye'ye getirilirken, 'Her türlü hizmete hazırım' diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" çağrısı ile süreç hız kazandı.

Bahçeli’nin çağrısına destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin elini değil tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirdik" dedi.

İMRALI İLE İLK GÖRÜŞME

Gelişmelerle beraber DEM Parti heyeti Adalet Bakanlığı'nın izniyle 28 Aralık'ta İmralı'ya giderek ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Heyet, sonrasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. AKP başta olmak üzere Meclis'teki partilerle de görüşme trafiği sürdü.

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, terör örgütü PKK'ya yönelik çağrısında, "PKK; tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ GÖRÜŞME

İmralı ile ikinci görüşme 22 Ocak'ta yapıldı. Ardından DEM Parti heyeti bu kez Irak'ın kuzeyinde IKBY yetkilileriyle temaslarda bulundu. 27 Şubat'ta İmralı ile olan üçüncü görüşme sonrası gözler İstanbul'a çevrildi. İmralı'dan terör örgütü PKK'ya kendisini feshetme çağrısı geldi.

DEM Parti'nin Meclis'te başta AKP ve MHP olmak üzere partilerle ikinci tur görüşmeleri sürecin önemli sac ayaklarından biri oldu. Ramazan Bayramı'nda AKP 10 yıl sonra, MHP ilk kez DEM Parti ile bayramlaştı.

Önce DEM Parti terör örgütü PKK'nın, 5-7 Mayıs'ta kongresini topladığını ve İmralı'nın çağrısı doğrultusunda kararlar alındığını duyurdu. Ardından terör örgütü PKK'nın fesih kararı aldığı ve silah bırakacağı açıklandı.

Terör örgütü PKK, 41 yıllık silahlı faaliyetlerine 11 Temmuz’da yaptığı törenle sembolik olarak son verdi.