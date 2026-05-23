Yandaş gazeteye konuştu, Kılıçdaroğlu'nu övdü... Çiçeği burnunda AKP'li Burcu Köksal 'mutlak butlana saygı' istedi!

CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen, 12 Mayıs'ta ise AKP'ye geçen Burcu Köksal yandaş sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

"KEMAL BEY İLE ÇALIŞMAK ÇOK GÜZELDİ"

Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in genel başkanlıkları döneminde CHP'de siyaset yaptığını söyleyen Köksal, Kılıçdaroğlu için övgü dolu ifadeler kullandı.

Köksal "Kemal Bey ile çalışmak çok güzeldi. Adı hiçbir zaman yolsuzluklarla, hırsızlıklarla, ahlaksızlıklarla anılmayan bir insan" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİĞİMİZ İÇİN UYUM SAĞLANAMADI"

Kendisinin Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir siyasetçi olduğu için Özgür Özel başkanlığındaki partide uyum sağlanamadığını ifade eden Köksal şunları söyledi:

"Kurultaydan sonra Özgür Özel'in genel başkan olmasıyla yeni bir devir başladı. Genel başkan olarak çalışacağımızı söyledik. Fakat çok sağlıklı çalışamadık. Özgür Özel'in çalışmak istediği başka bir ekip var.

Kılıçdaroğlu'nu desteklediğimiz için tabii çok uyum sağlanamadı. Benim bu arada Afyonkarahisar belediye başkan adaylığım gündeme geldi. Biraz da şöyle herhalde, o dönem grup başkanvekilliğinden de ayrılmayınca aday olursam, koltuk boşalır diye düşünüldü. Aday oldum ancak kazanacağıma ben inanıyordum ama genel merkezin bu noktada inancı yoktu."

"CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'LA SİYASET YAPMAK İÇİN AK PARTİ'YE KATILDIM"

Afyonkarahisar Belediye başkan adayı olduğu süreçte, kendisinin DEM Partililere yönelik ayrımcı ifadeleri nedeniyle, Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı tartışmayı da hatırlatan Burcu Köksal, bu süreçte parti içinde yalnız kaldığını söyledi:

"Hatta CHP'ye yakın kanallarda 'Kazanamaz %5 oy alır, kendini ne zannediyor da İmamoğlu'na kafa tutuyor' gibi başladılar seçimi kazanmamam yönünde propagandaya. Geldim, seçime girdim, Afyonkarahisar'daki hemşerilerimizin oylarıyla seçildim, kazandım. Siyasi olarak kendimi yalnız hissediyordum çünkü İmamoğlu'nun partiden kovduğu birisisiniz ve parti onu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmiş. Bu durumda tamamen yalnız kalmıştım. Onun için yani zaten bağımsız gibi hissettiğim için CHP'den ayrılıp memleketimin öncelikleri ve vefasını her zaman takdir ettiğim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la siyaset yapmak için AK Parti'ye katıldım."

"MUTLAK BUTLANA SAYGI DUYULMALI"

AKP'yi temsil eden bir belediye başkanı olduğunu ifade eden Köksal CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına ilişkin "Siyasi yorum yapmam doğru olmaz. Ancak şunu söyleyebilirim, Türk yargısı bir karar verdi. Bu karara herkesin saygı duyması ve uyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.