Yandaş isime 81 milyonluk ihale

Yayınlanma: 15.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.10.2024 - 04:00

İhale AKP’li belediyelerden aldığı kamu sözleşmeleriyle dikkat çeken Akmercan Turizm Taşımacılık İnşaat Güvenlik Sistemleri Temizlik ve Gıda Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi’ne verildi. Akmercan şirketi sadece 2024 yılında 2.1 milyar TL’lik kamu ihalesi aldı.

TOPLANMA ALANINI İŞGAL ETTİ

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Akmercan Şirketler Grubu AKP iktidarında aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor.

Şirket 2010 yılından beri toplam değeri 5 milyar 394 milyon 929 bin TL olan 181 ihale aldı. Geçen yıllarda Akmercanlar Şirketler Grubu’nun Esenler’de bulunan merkez binasının yanında bulunan deprem toplanma alanını işgal ederek otopark olarak kullandığı, bu duruma AKP’li Esenler Belediyesi’nin buna göz yumduğu öğrenilmişti.

