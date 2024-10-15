Yandaş isime 81 milyonluk ihale
İstanbul’da Başakşehir Belediyesi 4 Ekim tarihinde çöp toplama, nakli ve kent temizliğinde kullanılmak üzere araç çalıştırılması ilanı açtı. İki ay için alınacak hizmetin sonuç ilanı dün yayımlandı. Buna göre iki aylık hizmet için 81.5 milyon TL ödenecek.
İhale AKP’li belediyelerden aldığı kamu sözleşmeleriyle dikkat çeken Akmercan Turizm Taşımacılık İnşaat Güvenlik Sistemleri Temizlik ve Gıda Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi’ne verildi. Akmercan şirketi sadece 2024 yılında 2.1 milyar TL’lik kamu ihalesi aldı.
TOPLANMA ALANINI İŞGAL ETTİ
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Akmercan Şirketler Grubu AKP iktidarında aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor.
Şirket 2010 yılından beri toplam değeri 5 milyar 394 milyon 929 bin TL olan 181 ihale aldı. Geçen yıllarda Akmercanlar Şirketler Grubu’nun Esenler’de bulunan merkez binasının yanında bulunan deprem toplanma alanını işgal ederek otopark olarak kullandığı, bu duruma AKP’li Esenler Belediyesi’nin buna göz yumduğu öğrenilmişti.
Etiketler: #belediye #Esenler Belediyesi #ihale
En Çok Okunan Haberler
-
- Daron Acemoğlu'na 'Nobel'
- İzlanda maçı için resmi açıklama!
- Çikolatalarda 'cinsel haplarda' kullanılan madde çıktı!
- İptal olsa da iade yok!
- Emekli maaşı ne kadar olacak?
- Nevzat'ın Narin ile son görüntüsü ortaya çıktı
- 3. Lig'de ortalığı birbirine kattı!
- 'Arkadaşlarını satarak AK Parti'ye yamanmış'
- Cem Küçük'ten 'tağşiş listesi' için yeni iddia
- Erdoğan'dan kabine sonrası 'Anayasa' mesajı