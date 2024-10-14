Adı 'hayvan katliamı' ile anılan AKP'li Gebze Belediyesi hayvanseverleri suçladı
Bu hafta adı 'hayvan katliamı' ile gündeme oturan AKP'li Gebze Belediyesi, hayvanseverleri suçladı. AKP'li başkan Zinnur Büyükgöz, CHP'li Tuzla Belediyesi'ni de hedef alarak, "Tesisimizin önünde başlattıkları eylemle çalışmalarımızı engellemektedirler" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon Merkezi önünde 50'ye yakın hayvan çöp konteynerlerinde ölü bulunmuştu.
Çöp konteynerlerine iğneyle uyutulmuş halde poşetlere koyulup atılan onlarca kedi köpeği bulan hayvanseverler sert tepki göstermiş, yurt genelinde eylemler yapılmıştı.
AKP'li Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konu ile ilgili yaptığı açıklamada suçu hayvanseverlere attı. Büyükgöz, "Bu süreçte hayvansever olduğunu iddia edenler Rehabilitasyon Merkezimizi işlemez hale getirmişlerdir. Tesisimizin önünde başlattıkları eylemle çalışmalarımızı engellemektedirler. Bu eylemcilere komşumuz olan Tuzla Belediyesi’nin çadır sağlaması konuyu siyasi bir araca dönüştürme gayretlerinin bir göstergesidir" dedi.
YAYINEVLERİNİ DE 'SUÇLADI'
AKP'li başkan ilçede kitap fuarına katılmayacağını açıklayan yayınevlerini 'istismarcılıkla' suçladı. AKP'li Büyükgöz, "Listede bulunan hiçbir yayınevi Gebze Kitap Fuarı'nda yer almadığı halde, hayvan barınağında hayvansever olduğunu iddia edenlerin ortalığa saçtığı cansız hayvan görüntülerini gerekçe göstererek fuardan çekildiğini açıklamıştır" dedi.
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