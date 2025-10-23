Yandaş kanalda 'CHP Kurultayı' tartışması: 'CHP'yi zayıf tutma hamlesi olarak kullanılıyor'

İktidara yakınlığıyla bilinen TGRT’nin canlı yayınında ‘CHP Kurultayı’ tartışması yaşandı.

Nagehan Alçı’nın "Ben diyorum ki şu aşamasıyla, bu haliyle, CHP'yi bir şekilde zayıf tutma hamlesi olarak kullanılıyor. Ama..." ifadelerini kullanması üzerine Fuat Uğur, "Yargıya yönelik müthiş bir itham bu" diyerek yanıt verdi.

Nagehan Alçı, Fuat Uğur'un tepkisi sonrası "Allah aşkınıza ya... Amerika'yı yeniden keşfetmeyelim. Bu dava siyasi bir dava. Allah aşkınıza yapmayın. Dürüst olmak, herkesin bildiği bir şeyi burada söylemek bana karşı silah olarak kullanılırsa kusura bakmayın ben bunu çok acımasızca buluyorum. Bakın burada rüşvet, yolsuzluk..." dedi.

Alçı'nın bu sözleri üzerine Fuat Uğur da "Kurultay'da ciddi bir sahtekarlık olmamış mıdır?" sorusunu sordu.

Alçı bu soruyu şöyle cevapladı:

"Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Sahtekarlık olmamış mıdır, para alışverişi olmamış mıdır? Bence olmuştur. Ama o dönem itirazlar yapılıp, YSK nihai kararının vermeden bu kurultay iptal edilebilirdi, yenilenebilirdi. O zaman hiçbir itirazım olmazdı. Ama üzerinden kaç yıl geçtikten sonra..."