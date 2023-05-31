Yandaş yazar Aydın Ünal'dan seri itiraflar: 'Seçim bitti, rahatça yazabiliriz...'

Yayınlanma: 31.05.2023 - 09:28

Güncelleme: 31.05.2023 - 10:25

Türkiye 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarıştı.

Sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı seçildi.

YANDAŞ YAZARDAN ART ARDA İTİRAFLAR

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal ise bugünkü köşesinde birçok itirafa imza attı.

"Seçim bitti, rahatça yazabiliriz" diyen Ünal, "Yüksek enflasyon, deprem, zamlar, 21 yılın getirdiği yıpranma, söylentiler, iftiralar, algı operasyonları gölgesinde AK Parti ve Erdoğan’ın oyları epeyce düşmüştü. 14 Mayıs’ta AK Parti’nin aldığı oylar yıpranmanın boyutunu açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"OYLARI YÜZDE 50’NİN EPEY ALTINDA ÇIKIYORDU..."

Ünal, yazısında, "Sağlıklı anketlerde Erdoğan’ın oyları da yüzde 50’nin epey altında çıkıyor, hatta bazen Kılıçdaroğlu’nun bile gerisinde görünüyordu. Muhalefetin, Kılıçdaroğlu’nu aday göstermesine rağmen, Erdoğan’ı devirebileceğine dair iktidar seçmeninde dahi ciddi bir şüphe ve kaygı oluşmuştu" sözlerine yer verdi.

Ünal, yazısına şöyle devam etti:

"Şüphe yok ki, artık Bakanlar Kurulu’ndan başlayarak atamalarda çok daha hassas davranılacak, bürokrasinin en üstünden en altına kadar liyakat gözetilecek, kifayetsiz muhterislere fırsat tanınmayacak, kerâmeti kendinden menkul isimlere makam teslim edilmeyecek, birtakım ailelerin maaile kadrolaşmasına göz yumulmayacaktır. Yolsuzluk iddiaları eminiz ki ciddiye alınacak, iddia ve iftiralarla yıpranmış isimler dinlendirilecektir. İstişare kültürü eminiz ki yeniden idareye hâkim olacaktır. Eminiz ki Türkiye daha reformcu, daha atılımcı, daha fazla özgürlükçü bir çizgiye yönelecektir. Eminiz ki eğitimden sağlığa, kültürden çevreye, ulaşımdan konuta, tarımdan sanayiye kadar her alanda doğru, isabetli, kaliteli, seviyeli bir eser ve hizmet siyaseti geçmişte olduğu gibi bu dönemde de milleti sevindirecektir."