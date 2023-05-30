Yandaş yazar Selvi yazdı: Erdoğan seçim gecesi Sinan Oğan'a ne dedi?

Yayınlanma: 30.05.2023 - 09:39

Güncelleme: 30.05.2023 - 09:39

Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ikinci turda yüzde 52.18'le kazandığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından aynı ittifakta yer aldığı isimlerle birlikte kürsüye çıkmış, liderlere tek tek teşekkür ederken; ikinci tur için kendisine desteğini açıklayan Sinan Oğan'la ayrıca konuşmuştu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, iki isim arasında geçen diyaloğa ilişkin edindiği bilgiyi bugün köşesinde paylaştı.

"KAMERAYA YANSIYAN BU GÖRÜNTÜYÜ MERAK ETTİM..."

Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Seçim gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı’nda yer alan partilerin liderleri ile birlikte kürsüye çıkmıştı. Erdoğan, platformda Cumhur İttifakı liderleri ile tek tek tokalaşıp seçimlerdeki katkıları için teşekkür etmişti. Erdoğan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’a teşekkür ettikten sonra hemen yanındaki Sinan Oğan’la bir şeyler konuşmuştu. Kameraya yansıyan bu görüntüyü merak ettim. Erdoğan, Sinan Oğan’a, 'Duruşundan dolayı ayrıca teşekkür ederim' demiş. İlk turda yüzde 5.2 oy alan Oğan, ikinci turda Erdoğan’a destek verdiğini açıklamıştı."