Yandaş yazardan iktidara ‘İmamoğlu’ uyarısı: ‘CHP'yi güçlü iktidar yapmaktan kurtulamazsınız!’

Yandaş Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden iktidara uyarı niteliğinde bir paylaşım yaptı.

'Uyarı/yorum' başlığıyla yaptığı paylaşımda Kaplan, 'temiz eller operasyonu' önerisinde de bulundu.

Kaplan, şunları yazdı:

"Ekrem İmamoğlu'nu içeri atıp da hakkında yolsuzluk soruşturması açılan çok sayıda Ak Partili belediye başkanından bir tanesini bile içeri atmazsanız, İmamoğlu'nu kahraman, CHP'yi de güçlü iktidar yapmaktan kurtulamazsınız!

Yolsuzluk operasyonu, temiz eller operasyonuna dönüşmeli, iktidar muhalefet ayırt etmeden yolsuzluk, hırsızlık yapan görevli kişiler gözlerinin yaşlarına bakmadan içeri atılmalı.

Belediye başkanları, milletvekilleri ile ilgili köklü yasal düzenlemeler yapılmalı.

Belediye başkanı, milletvekili olmak, “köşeyi dönmenin”, servet sahibi olmanın kapısı olmaktan çıkarılmalı, millete hizmet kapısı olmalı.

Yolsuzluk operasyonu, temiz eller operasyonuna dönüşmezse, milletteki adalet duygusunun zedelenmesi önlenemez ve ülke geri dönüşü zor bir kaosun ve çıkmaz sokağın eşiğine sürüklenmekten kurtulamaz.

İş işten geçtikten sonra, başta yapılması gerekeni sonda yapmanın hiçbir anlamı olmayacağını da özellikle hatırlatmak isterim."