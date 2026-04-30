Yandaş Yeni Şafak'tan dikkat çeken manşet: Merkeze çekilen Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Mete Kuş'a sahip çıktılar

Merkeze çekilen Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Mete Kuş'a, iktidara yakın Yeni Şafak gazetesi sahip çıktı.

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, önceki gün Onlar TV yayınında, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Kuş’un ‘merkeze çekildiğini’ ifade etmişti.

"EN BÜYÜK MUTLULUĞUM HİÇBİR ARKADAŞIMIN ZARAR GÖRMEMESİ"

Terkoğlu, Kuş’un çalışma arkadaşlarına gönderdiği veda mesajını paylaşmıştı.

Mesajda, “Değerli arkadaşlarım, benden duyun diye bu haberi size veriyorum. Haftaya salı gününden itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrine görevlendirildim. Salı günü Tuğgeneral Esat Çetin görevi benden alacak. Bu süreçte en büyük mutluluğum hiçbir arkadaşımın zarar görmemiş olmasıdır. Tüm çabam bunaydı. Önemli olan 3. Ana Jet Üs Komutanlığının birlik ve beraberliğini korumasıdır ve her gün her yönden her şekilde iyiye, daha iyiye gitmesidir” yazıyordu.

ÜSTEN KONYASPOR’A DESTEK PANKARTI

Barış Terkoğlu, Kuş’un görevden alınmasını, 21 Nisan’da Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe arasında Konya’da yapılan karşılaşmayla ilişkilendirdi.

Akşam oynanan bu maç sırasında, alçak uçuş yapan savaş uçakları ve helikopterlerin sesleri televizyonlara kadar ulaşmış, soru işaretleri yaratmıştı.

"GÖKLERİN KARTALLARINDAN ÇİMLERİN KARTALLARINA BAŞARILAR"

Aynı maçta Konyaspor tribünlerinde, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın arması ve savaş uçakları görselleriyle birlikte, “Göklerin kartallarından çimlerin kartallarına başarılar” pankartı da açıldı.

Terkoğlu, Kuş’un görevden alınmasının olası sebepleri arasında, TSK’nin bir birliğinin bir futbol takımına destek vermesini ve alçak uçuş yapan jetlerin kamuoyunda kötü hafızaları canlandırmasını gösterdi.

"BİZİM METE"

Terkoğlu ayrıca, Mete Kuş’un 30 Ağustos 2024’te Zafer Bayramı kutlaması için üsten bir video paylaştığını, bu videoda Cumhurbaşkanı’na saygılarını iletirken, Atatürk’ü anmadığını anımsattı.

Bununla beraber, Kuş’un 2017’de Cumhurbaşkanı uçağına F-16 savaş uçağıyla selam verdiğine, Cumhurbaşkanı’nın ise yanındakilere “Bu bizim Mete” dediğine işaret etti.

YANDAŞ YENİ ŞAFAK SAHİP ÇIKTI

Kuş'un merkeze çekilmesi gündemdeki yerini korurken; iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinden dikkat çeken bir manşet geldi.

Yeni Şafak, bugünkü manşetinde Kuş'a sahip çıktı.

"Muhafızı görevden aldılar" başlıklı haberde, Kuş'un sosyal medyada hedef gösterildiği ve Erdoğan'ın Kuş'a "Bizim Mete" dediği de hatırlatıldı.

İşte Yeni Şafak'ın o manşeti...