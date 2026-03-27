Yandaşların hedefinde Mansur Yavaş var: 'Operasyon' sinyali mi?

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve birçok farklı suçlama kapsamında yargılanmasının ardından; iktidarın bir diğer hedefi de Mansur Yavaş oldu...

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ihale süreçlerine ilişkin iddialar yargıya taşındı.

İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni sonrası 10 kişi hakkında dava açıldı.

Yandaş gazetelerde yer alan haberlere göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ihale süreçlerine ilişkin iddialar kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi.

28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLECEK

2022 yılı Denetim Komisyonu raporuna dayanan süreçte, aralarında Genel Sekreter Yardımcısı Erol Gündüz ve Fen İşleri Daire Başkanı Yetiş Ali Aslan’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla dava açıldı. Dosya, Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Dosyada sanık sıfatıyla yer alan isimler, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Erol Gündüz, Fen İşleri Daire Başkanı Yetiş Ali Aslan, İhale Komisyonu Üyesi ve teknik personel kadrosunda bulunan S.A., M.E., H.A., B.T., F.M., G.D., Ö.L.A. ve T.Y.

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte sanıkların yargılanmasına başlanacak. Davanın ilk duruşmasının 18 Mayıs 2026 tarihinde yapılması planlanıyor.

YAVAŞ HAKKINDA DA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturması kapsamında, iddianame tanziminden sonra Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkındaki iddiaların "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" olduğunu değerlendirerek, İçişleri Bakanlığından soruşturma izni vermişti.