Yandaştan al haberi! Eğitim sistemine köklü değişiklikler geliyor: 12 yıl zorunlu eğitim kısalacak, okula başlama yaşı değişecek...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) çerçevesinde, beceri temelli müfredata uygun olarak 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı döneminde 3 önemli konuyu masaya yatıracak.

Bunlardan ilki, 4 yıl olan zorunlu lise eğitimi. Ders yoğunluğunun daha az olacağı esnek bir lise eğitimi üzerinde çalışıldı. Lise eğitiminin ilk 3 ya da ilk 2 yılı zorunlu olacak. 11 ya da 12'nci sınıflara, üniversiteye hazırlık yılı olarak isteyen öğrenciler devam edecek.

İktidara yakın Sabah gazetesinin aktardığına göre; ikinci önemli gündem maddesi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanlama sistemi. 8'inci sınıfların katıldığı sınavda alınan puanın yanı sıra öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri, spor ve sanat alanlarındaki faaliyetlerinin de değerlendirilmeye alınması planlanıyor.

Üçüncü konunun ise ilkokula başlama yaşı olduğu öne sürülüyor. Mevcut sistemde 72 ayını doldurmuş her çocuğun ilkokula kaydı zorunlu. Ancak 66 aylık çocuklar da ilkokula başlayabiliyor. Öte yandan velinin talebi doğrultusunda ilkokula başlama 84 aya kadar ertelenebiliyor.

Dolayısıyla birinci sınıfta yaş farkı 18 aya kadar çıkabiliyor. Akran zorbalığına da en çok bu küçük yaştaki çocuklar maruz kalıyor. İlkokuldaki bu yaş çeşitliliği öğretmenler için de ciddi problemlere neden oluyor. Eğitimciler, "Bir başka ifadeyle yeni doğmuş bir bebek ile 1.5 yaşına gelmiş bir çocuğa aynı eğitimi vermeye çalışıyoruz" diyor. Okula başlama yaşı konusunda da yaş aralığının daha az olacağı bir sistem üzerinde çalışılacağı belirtiliyor.

Yeni modelin önerilerinin sunumunun ilk Kabine toplantısında yapılacağı öne sürülüyor.

YUSUF TEKİN NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğer siyasi anlamda da bu konuda karar verilirse farklı alternatiflerimiz var. İlk Kabine toplantısında çok büyük bir ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz. Bu yıl içerisinde karar verilir; çünkü önümüzdeki yıl zaten eğitim öğretim takvimi ona göre dizayn edilecek demektir ama bunun bir de parlamento boyutu var. Sonuçta hazırlığımızın yasalaşması gerekecek" açıklamasını yapmıştı.