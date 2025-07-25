Yandaştan al haberi... Erdoğan'dan 'Minguzzi' talimatı iddiası: Yasa değişikliği sinyali!

Kamuoyunda büyük infial yaratan Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sonrası; çocuk yaşta suça sürüklenen faillerin cezalarının yetersizliği tartışılıyor.

Türk Ceza Kanunu’nda 18 yaş altına uygulanan cezaların yetersiz bulunduğu gerekçesiyle, TBMM’nin yeni yasama yılında bu konuda adım atması bekleniyor.

Suça sürüklenen çocukların yaşının 18’in altında olması nedeniyle cezada ciddi oranda indirim yapılacağı, bu nedenle çocukların 10-15 yıl içinde şartlı tahliye olmasına yol açacağı belirtiliyor. Kamuoyundan yükselen tepkiler üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocuk faillerin yargılanmasına ilişkin kapsamlı bir çalışma başlatıldığını açıkladı.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ SİNYALİ

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yeni düzenlemede çocuk failler için cezaların yeniden kademelendirileceği, özellikle ağır suçlarda daha sert yaptırımların devreye sokulacağı ifade ediliyor.

Mevcut yasaya göre, 12 yaşından küçük çocukların ceza sorumluluğu yok. 15 yaş altı çocuklar için ise ceza, algı yetisine göre belirleniyor. Yeni düzenleme ile bu sınırların yeniden gözden geçirilmesi planlanıyor.

ERDOĞAN'DAN TALİMAT

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yalnızca failler değil, çocukları suça iten kişi ve oluşumlarla ailelerin de sorumluluğunu kapsayan bir düzenleme yapılması yönünde talimat verdiği öğrenildi. Suça sürükleyen çeteler için caydırıcı cezalar, ihmali olan anne babalara yönelik yaptırımlar da gündemde.

DÜNYA ÖRNEKLERİ MASADA

Adalet Bakanlığı, Avrupa ve ABD gibi ülkelerdeki uygulamaları da incelemeye aldı.

Örneğin ABD’de birçok eyalette, 14 yaşından itibaren çocuklar ağır suçlarda yetişkin gibi yargılanabiliyor. Kanada ve İngiltere’de de benzer uygulamalar mevcut. Türkiye’nin bu yönde daha caydırıcı bir sisteme geçmesi bekleniyor.