Bu bilgi yandaşa nasıl sızdı? İBB iddianamesi için 'tarih' verdi!

Seçilmiş İBB Başkanı ve CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 202 gündür tutuklu.

İmamoğlu ile beraber birçok İBB yöneticisinin de tutuklu olduğu davanın iddianamesi henüz yazılmadı.

CHP de aylardan beri tutuklu yargılanmaya tepki göstererek iddianamenin bir an önce yazılması için çağrı yapmıştı.

İddianamenin ne zaman çıkacağı beklenirken AKP’ye yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesinin Ankara temsilciliği yapan Emin Pazarcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘tarih’ verdi.

Pazarcı şunları yazdı:

"Geliyor, geliyor...

Birincisi 2 bin sayfayı aşacak, ikincisi daha hacimli olacak. Tuğla gibi, ciltler dolusu.

"İddianame nerede, delil yok" diyenler ne yapacak merak ediyorum!

2 bin sayfayı aşan Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü iddianamesi bu cuma ya da en geç haftaya salı mahkemeye sunulacak.

Ekrem İmamoğlu ile ilgili 300'ü aşkın sanıklı iddianame yazılıyor. Daha kapsamlı olacak. Bu ay sonu en geç Kasım Ayı başında açıklanacak.

Mahkemede okunmaları bile günler alacak. "Delil yok" diyenler dinlerler, ne varmış görürler"

TANAL’DAN SERT TEPKİ: BU SIZINTI HAKKINDA DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATMALIDIR

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da Pazarcı’nın paylaşımına tepki gösterdi. Tanal şunları ifade etti:

"Soruşturma gizli değil miydi?

O halde Emin Pazarcı bu bilgileri nereden alıyor?

2 bin sayfalık iddianame daha mahkemeye sunulmadan yazılıyorsa, bu gizliliğin açık ihlalidir.

Cumhuriyet Başsavcısı bu sızıntı hakkında derhal soruşturma başlatmalıdır.

Yoksa ortaya çıkan tablo şudur:

Yargı değil, parti yargısı."