'Yandaştan' al haberi... Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel hamlesi: '9 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılır'

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mutlak butlan kararı sonrası kaybettiği genel başkanlık görevine dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu yandaş haber kanalı TGRT Haber’e konuştu.

Parti içinde disiplin süreci başlatılacağını belirten Kılıçdaroğlu’nun, kurulacak komisyonun hazırlayacağı rapor sonrası bazı isimlerle yolları ayırabileceği iddia edildi.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ihracının da gündeme gelebileceği öne sürüldü.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıklayarak sosyal medya hesabından birlikte çekilen fotoğrafı paylaştı.

Atik’in aktardığına göre Kılıçdaroğlu, parti içinde disiplin sürecinin işletileceğini ve bazı isimlerle yolların ayrılacağını söyledi.

— fatih atik (@atikfatih1) May 25, 2026

Kılıçdaroğlu’nun görüşmede, “Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahiptir. Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur. İktidar yürüyüşümüz başlamıştır. Arınacağız, kazanacağız” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Atik ayrıca, başlatılması planlanan süreçte tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun durumunun da değerlendirilebileceğini ileri sürdü.

"ÖZGÜR ÖZEL DAHİL 9 MİLLETVEKİLİNİN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILIR"

"Mutlak butlan" kararını yayınlanmadan önce duyurması gibi bu süreçte yaptığı haberlerle dikkati çeken TGRT Temsiclisi Atik, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ve kendi izlenimlerini şöyle aktardı:

"Bu konuyla alakalı şunu söyleyebilirim; Kılıçdaroğlu’nun ilk yapacağı işlerden biri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ni kapatmak. Biliyorsunuz, Özel yönetimi İmamoğlu için resmen paralel bir genel merkez oluşturmuştu. Artık böyle bir yapı kalmayacak. Orada görevli olan ‘gölge bakanlar’ da mutlak butlan olacak. Yani CHP’nin gölge bakanları da yok hükmünde. Zaten bazıları eşyalarını toplamış. Bülent Tezcan’ın odası duruyormuş.

Şimdi bombayı patlatıyorum. Özgür Özel’e ikinci şok geliyor. Genel Başkanlık gidince kendisini Grup Başkanı seçtirmişti. Kılıçdaroğlu’nun ekibi, Meclis Başkanlığı ile diyalog halinde... Meclis Başkanlığı 'Bu Grup Başkanlığı geçersizdir' demiş. Meclis’in internet sitesinde de gerekli düzeltme yapılacak. Şu an taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Bayramdan sonra yazı gönderilecek ve Özel 'Grup Başkanlığı' titrini kullanamayacak. Ayrıca ceza davalarının bu yaz sonuçlanması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu ve diğer isimler ceza aldı. Aynı davada adı geçen dokuz CHP milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları ne olacak? Bence Kılıçdaroğlu bunun önünde durmaz. Özel dahil bu isimlerin dokunulmazlıkları kaldırılır."

"DİSİPLİN MEKANİZMASI ÇALIŞTIRILACAK"

"Partide disiplin süreci kesinlikle işletilecek. Öncelikle bir komisyon kurulacak. Daha evvelki Kılıçdaroğlu dönemlerinde olduğu gibi hakkında iddia olanlar için detaylı raporlar oluşturulacak. Hiçbir pürüz bırakılmayacak ve disiplin mekanizması çalıştırılacak. Bu süreçte tutuklu belediye başkanlarının iddianameleri de hukukçu bir ekip tarafından masaya yatırılacak. Özgür Özel'in Grup Başkanı seçildiği toplantıda 'Beni ve arkadaşlarımı ihraç bile edebilirler' dediği söylenmişti fakat anlıyoruz ki komisyon böyle bir agresif tutum içinde olmayacak.

Kılıçdaroğlu'na Genel Merkez'deki olayları sordum 'CHP tarihinde ilk defa yaşanıyor, vekiller içeri alınmıyor. Bu, niyetin ne olduğunu gösteriyor. Partiye niye zarar veriyorsunuz? Masaları, sandalyeleri, her şeyi kırmışlar. Bunlar CHP’ye yakışan şeyler değil. Cumartesi günü Genel Merkez’de olacağım ve partililere sesleneceğim. CHP bütün bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahip. Partinin örgütleri bu ülkenin vatansever insanlarından oluşur. Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu çatı altında yeri yok. İktidar yürüyüşümüz başladı. Arınacağız ve kazanacağız' açıklamasını yaptı."

"İLHAN KESİCİ'NİN ADAY GÖSTERİLECEĞİ İDDİASINA 'ŞU AN GÜNDEMDE DEĞİL, ÖNCELİĞİMİZ PARTİ' DENİLDİ"

"Kendisi pazartesi günü Parti Meclisi’ni toplayacak. MYK’yı yani Genel Başkan Yardımcılarını belirleyecek. Daha net bir isim yokmuş. Fakat Ali Öztunç ve Gürsel Erol’un kendilerine teklif edilen görevi reddettiğine dair haberler çıktı. Bunu Kılıçdaroğlu’nun ekibine sordum ve 'Bir teklif yok ki reddedilsin. Henüz isimler bile belli değil. Kılıçdaroğlu değerlendiriyor' cevabını aldım. Aynı şey Cumhurbaşkanı adayı için de geçerli. İlhan Kesici’nin ismi yazıldı 'Şu an gündemde olan bir konu değil. Önceliğimiz parti ile ilgili süreçler' denildi."