Yandaştan 'Lütfü Savaş, CHP’ye 'kurultay' ihtarında bulunacak' iddiası

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine Kemal Kılıçdaroğlu'nun atanmasının ardından parti içindeki kurultay tartışmaları sürüyor.

Butlan yönetiminin parti tüzüğüne uyarak dört gün içerisinde olağanüstü kurultay çağrısı yapmaması halinde konunun yargıya taşınacağı öğrenilirken AKP'ye yakınlığıyla bilinen TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik,y sosyal medya hesabından bir iddiada bulundu.

🔴 CHP’de kurultay savaşı



Lütfü Savaş’tan CHP Genel Merkezine ihtar:

“Kurultay yapamazsınız”



Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı mutlak butlan davasının taraflarından LÜTFÜ SAVAŞ avukatı aracılığıyla CHP Genel Merkezine ‘kurultay yapılamaz’ ihtarında bulunacak.



Özgür… — fatih atik (@atikfatih1) June 22, 2026

"SAVAŞ, 'KURULTAY YAPAMAZSINIZ' İHTARINDA BULUNACAK"

Lütfü Savaş'ın Genel Merkez'e "Kurultay yapılamaz" ihtarında bulunacağını öne süren Atik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

" CHP’de kurultay savaşı... Lütfü Savaş’tan CHP Genel Merkezine ihtar: “Kurultay yapamazsınız”

Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı mutlak butlan davasının taraflarından LÜTFÜ SAVAŞ avukatı aracılığıyla CHP Genel Merkezine ‘kurultay yapılamaz’ ihtarında bulunacak. Özgür Özel ve arkadaşları topladıkları imzalarla olağanüstü kurultay talebinde bulunmuşlardı. Genel merkez taleplerini kabul etmezse mahkemeye gideceklerini açıklayan Özel ve ekibi olağanüstü kurultay ısrarını sürdürüyor.

Özel’e karşı hamle Lütfü Savaş’tan geldi. Avukatlar aracılığıyla CHP Genel merkezine ihtar çeken Savaş ‘kurultay yapılamaz’ diyecek.

“Devam eden yargılamalar kesinleşinceye, mevcut tedbir kararları ortadan kalkıncaya ve dava konusu uyuşmazlıklar hakkında kesin hüküm tesis edilinceye kadar Cumhuriyet Halk Partisi tarafından herhangi bir olağan veya olağanüstü kurultay sürecinin başlatılmaması, kurultay takvimi ilan edilmemesi, imza süreçlerinin işletilmemesi ve kurultayın toplanmaması hususunu ihtaren bildiriyoruz.”

Yaşanan gelişmelere baktığımızda Özel ve arkadaşlarının yeni parti kurmaktan başka çareleri yok. Her geçen gün aleyhlerine işliyor yorumları yapılıyor. Yeni parti kurulduğunda toplumdaki karşılığını göreceğiz. CHP’deki kavgayı kurultay değil seçim çözer."

NE OLMUŞTU?

CHP'de delegeler noter onaylı imzalarını Genel Merkez'e teslim ederek olağanüstü kurultay talebinde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu mevcut delegelerle kurultay yapılırsa tekrar mutlak butlan kararı çıkacağı iddiasında bulunarak partide ancak 4-5 ay sonra kurultay yapılabileceğini söylemişti.