'Yanlıştan dönün' demişti... Kültür Bakanlığı'na çağrı yapan Oktay Saral'a 'konser' yanıtı: 'Grubun şefinin İsrail ordusu ile ilişkisi yok'

İstanbul Müzik Festivali kapsamında Zorlu PSM'de düzenlenecek bir konser, tartışma yarattı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) bağlı orkestrada görev yaptığını iddia ettiği müzisyen Jonathan Keren’in Türkiye'de konser vereceği gerekçesiyle Kültür Bakanlığı'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Ülkemde siyonist istemiyorum. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir" ifadesini kullandı.

BAKANLIĞA SESLENDİ: 'BU YANLIŞTAN DÖNÜN'

Erdoğan'ın Başdanışmanı Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ülkemde Siyonist İstemiyorum!

Askerliğini İsrail Savunma Kuvvetleri’nde yapmış, İsrail’i uluslararası etkinliklerde temsil etmiş birinin bu topraklarda konser vermesi kabul edilemez! Filistin’de sivillerin üzerine bomba yağdıran, hastane vuran, çocuk öldüren bir rejimin kültürel sözcüsü aziz topraklarımızda sahne alamaz!

Aşikardır ki bu sadece bir konser değil; işgalin, zulmün, gözyaşının meşrulaştırılmasıdır. Siyonist propaganda, sanat kisvesi altında ülkemize sokulamaz! Sessiz kalmak, bu zulme ortak olmaktır. Susmayacağız, izin vermeyeceğiz!

Kültür Bakanlığı’na açıkça sesleniyoruz: Bu millet sizin görevinizi; sanat adı altında zalimlerin sözcülüğüne değil, kendi değerlerine sahip çıkmanız için verdi!

Bu yanlıştan derhal dönülmelidir. Aksi halde milletin kalbinde hem siz, hem de bu program çoktan hükmünü yitirmiştir."





İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ'NDEN SARAL'A YANIT

Saral'ın paylaşımına yanıt veren İstanbul Müzik Festivali ise konserle ilgili yanlış bilgilerin aktarıldığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Sayın Oktay Saral,

Paylaşımınızda bahsi geçen besteci Jonathan Keren, konserde yer alan Şostakoviç’in 1937 tarihli 5. Senfoni’sinin oda orkestrası için düzenlemesini yapmıştır ve Türkiye'ye gelmemiştir. Bu konserle ilgili yapılan paylaşımlarda hem besteci Jonathan Keren hem de konserin şefiyle ilgili yanlış bilgiler verildiğini görüyoruz.

Konserde yer alan Geneva Camerata'nın şefi David Greilsammer, Kudüs'te doğmuş ancak eğitimi için genç yaşta ABD'ye gitmiş, daha sonra uzun yıllar Avrupa'da yaşamış ve son 15 yıldır da İsviçre'de yaşamını sürdüren bir müzisyendir. Doğduğu ülkede yaptığı zorunlu askerlik dışında İsrail Ordusu ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu yanlış bilgilerin yayılmaması konusunda desteğinizi saygılarımızla arz ediyoruz."