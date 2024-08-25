‘Yapay zekâ da İstanbul Sözleşmesi der’

Yayınlanma: 25.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.08.2024 - 04:00

Türkiye Sudenaz A’nın (19) Manisa’da sokak ortasında darp edildiği görüntüleri konuşurken Tekirdağ’dan da bir kadın cinayeti haberi geldi. 38 yaşındaki, iki çocuk annesi Elif Dim, evli olduğu erkek tarafından dövülerek katledildi. Saldırgan Hasan Dim olay yerinden kaçtı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Moğolistan’da katıldığı Dünya Kadınlar Forumu’nda yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadelede yapay zekâdan faydalanacaklarını söyledi. AKP iktidarı Türkiye’yi İstanbul Sözleşmesi’nden tüm itirazlara karşı çıkarmışken Göktaş, gelecek ay geniş çaplı saha araştırması başlatacaklarını, verilerin yapay zekâ yardımıyla analiz edilerek önleyici bir sistem kurulacağını, sistemden çıkacak sonuçlara göre politikalar üretileceğini söyledi.

Cumhuriyet’e konuşan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, yapay zekânın önereceği politikanın da İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması olacağına dikkat çekti. Güllü, “Şiddet verilerini girip de iller bazında bir demografik harita oluşturulacaksa başarılı olur tabii ki. Türkiye’nin yapılarına hâkim bir yapay zekânın ilk söyleyeceği şey ‘İstanbul sözleşmesini uygulayın’ olacaktır. Uygulama, bu irade hayata geçirilirse etkili olur. Ancak kadın politikalarına dair bu iradeyi şu ana kadar ne bakanlıktan ne iktidardan gördük” dedi. Güllü, “Gerçekten bu konu için çaba sarf edilecekse işbirliği yapmaya hazırız. Ama daha geçen hafta sokak ortasında şiddete uğrayan kadın için hamileliği öne çıkaran düşünce yapısının hüküm sürdüğü bir iktidar var” ifadelerini kullandı.

MANİSA’DA SUDENAZ İÇİN EYLEM

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), Sudenaz A. için dün Manisa’da eylem düzenledi. Basın açıklamasında, “6284’ü sonuna kadar uygulatacağız. Ömer Çelik diyor ya şiddeti izleyenlerin durumu vahim. Geçtiğimiz günlerde mecliste bir milletvekili şiddete maruz kaldı. Onu korumaya giden bir kadın milletvekili de orada şiddete uğradı. Sizin durumunuz vahimin de ötesindedir. Kadın şiddeti son bulana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” denildi.