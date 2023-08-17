Yaprak dökümü devam ediyor: AKP Pamukkale İlçe Başkanı istifa etti

Yayınlanma: 17.08.2023 - 17:45

Güncelleme: 17.08.2023 - 17:45

Parti binasında düzenlediği toplantıda istifasını kamuoyuna duyuran Uğur Gökbel, "Genel Merkezin belirlediği süreç içerisinde istifamızı verdik. Bugüne kadar milletimize ve davaya hizmet etmenin heyecanıyla çaba harcadık. Bundan sonraki süreçte de büyüklerimiz ne söylerse, millete hizmet etme noktasında önümüze bakarız. 28 Ocak 2018 tarihinden bu yana Pamukkale İlçe Başkanlığı görevini yürüttük. AK Parti millet hareketidir. Yapılamaz denilenleri başarmış bir partidir. Son 6 yılda 20218, 2019 ve 28 Mayıs seçimlerini gerçekleştirdik" dedi.

Görev süresi boyunca kendisine destek olan ekip arkadaşlarına teşekkür eden Gökbel, “Dava şuuru, fedakar insanların omuzunda yükseliyor. Hizmet seferberliğinde görev süremizce görevimizi hakkıyla yerine getirdiğimiz düşünüyorum. Mahalle buluşmaları yaptık. İlçe başkanlığımıza vatandaşları ağırladık. AK Parti’de parti üst yönetim ve şahsını yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Gönül birliği ile aldığımız karar gereğince görevden ayrılıyorum. Davamızın sancağını üstte tutmaya devam edeceğiz. İnandığımız yolda yürüyoruz" diye konuştu.

AKP’de pek çok ilçe başkanı geçen haftalarda istifasını vermişti.