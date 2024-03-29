Yarbay intihar etti: Yaşamına son verdikten sonra arkasında bıraktığı mektupta yazanlar dikkat çekti

Ankara MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde görevli bulunan Muhabere Yarbay G.Ü. önceki gün kendi evinde yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 29.03.2024 - 04:00
Yarbay intihar etti: Yaşamına son verdikten sonra arkasında bıraktığı mektupta yazanlar dikkat çekti
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G.Ü’nün ankesörlü arama üzerinden hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında açığa alınma kararının kendisine bildirilmesi üzerine intihar ettiği belirtildi. G.Ü. tarafından yazıldığı iddia edilen mektupta ise “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kutsal benliğine ve mümtaz karakterine yıllardır yapılan alçak saldırıları n hepimiz farkındayız” ve “Yakın çevremin de bildiği üzere herhangi bir inanç sistemine bağlı değilim, inandığım ve bildiğim tek gerçek Türk milletinin ve kültürünün yüksek karakteridir. FETÖ ve PKK başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne kasteden tüm terör örgütlerini lanetliyorum. Hemşericiliğin, tarikatçılığın ve hizipçiliğin olmadığı, sadece Türk vatandaşı olmanın aidiyet duygusu için yeterli olduğu bir ülke hayal ediyorum” ifadeleri yer aldı.

ÇANAKKALE'DE DEFNEDİLDİ

Mektupta ayrıca genç askerlere de “her hareketlerini kayıt altına almaları ve telefonlarına gelen cevapsız çağrılarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmaları gerektiği” tavsiyesinde bulunuldu. G.Ü’nün cenazesi dün memleketi Çanakkale’de toprağa verildi.


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