Yarbay Ali Tatar özlemle anıldı

Yayınlanma: 18.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.12.2023 - 03:07

FETÖ’nün kumpas davaları sırasında yaşanan hukuksuzluğa isyan ederek yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar ile evinin önünde katledilen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu mezarları başında anıldı.

İlk anma töreni 14 yıl önce yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar’ın Ankara’daki mezarı başında yapıldı. Anmaya CHP’den Yankı Bağcıoğlu, milletvekili Veli Ağbaba, Hüseyin Can Güner, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşcı Hamşıoğlu, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’unu yitiren Nihal Olçok, Tatar ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Anmada konuşan Yarbay Tatar’ın abisi Ahmet Tatar, “Onu tanıyanlar şahitlik edecektir ki Ali, zalimin karşısında boyun eğmeyi kabullenmedi. Ülkemizin başına çöreklenen FETÖ belası karşısında ise esareti reddedip hukuksuzluğa karşı isyanı seçti” dedi. Ahmet Tatar, “Atatürk’ün Nutuk’unun yargılandığı günleri yaşıyoruz. Bu yaşadıklarımızın hiçbiri normal değil” diye konuştu.

‘SABIRLA BEKLİYORUM’

Yarbay Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar ise “Özellikle gençlere çok teşekkür ediyorum. Her geçen gün gençler daha da olayın bilincine varıyor. Biz Ali’yi kaybettiğimizde, ben savcıların yargılanmaları için ‘yargılanacaksınız’ demiştim. Emniyet tarafının yargılanması, hepsinin yargılanması için ‘Davalar açılacak’ demiştim. Bu davalar açıldı. Ama bir kısmı kaçtı bunların. Tutanaklara imza atanların, bu suçlamaları yapanların tutuksuz yargılandığını görüyoruz. Ama bunlar hâlâ tutuklanmıyor ve benim gözümün içine baka baka konuşmalar yapıyor. Bunların daha uzun cezalar almasını sabırla bekliyorum” ifadelerini kullandı.