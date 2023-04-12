Yargı TÜGVA işgaline ‘dur’ dedi

Yayınlanma: 12.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2023 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eyüpsultan’da bulunan arazisini otoparkla çevirerek işgal ettiği gerekçesiyle Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) açtığı tahliye davasını kazandı.

İBB daha önce de tahliye işlemlerinin yapılması için bildiride bulunmasına rağmen hiçbir işlem yapmayan Eyüpsultan Kaymakamlığı’na yeniden bildirimde bulunarak kararın uygulanmasını talep etti.

İBB arazisinin AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’ne 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi teklif edilmişti. Teklif, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmiş ancak AKP-MHP grubu kararında direnmişti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, kararın uygulanmaması halinde yasal haklarını kullanacaklarını belirtti.

"TEBLİGAT GÖNDERDİK"

TÜGVA’nın İBB’ye ait araziyi iki üç yıldır işgal edip kendilerininmiş gibi otoparka çevirip kullandıklarını belirten Gökce, “Arazinin bizim olduğunu ve işgalin sonlandırılmasına ilişkin bir tane tebligat gönderdik uymadılar. Kaymakamlığa bu alanın polis marifetiyle tahliye edilmesi için bildirdik. Kaymakamlık bunun gereğini yapmadı. TÜGVA olduğu için olsa gerek. Bunun üzerine biz kaymakamlığın yapmadığı bu işlemi yargıya taşıdık” diye konuştu.

"YASAL HAKLARIMIZI KULLANIRIZ"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, “Mahkeme tahliyenin yapılmasına ilişkin bir karar aldı. Mahkeme kararını normalde bildirmemiz gerekmez. Ancak kaymakamlığa bir kez daha dün kararı yasal süresi içinde yazıyla bildirdik. Yapılmaması halinde yasal haklarımız, görevi kötüye kullanma, ihmal gibi nedenlerle savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Gerekli yasal işlemleri takip edeceğiz” dedi.