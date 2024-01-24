Yargıda Adnan Oktar krizi: Önce görevden alındılar, sonra iade edildiler! Operasyonda AKP’li yönetici parmağı...

Yayınlanma: 24.01.2024 - 17:52

Güncelleme: 24.01.2024 - 17:55

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adnan Oktar suç örgütünün yargı içinde korunduğuna dair iddiaları araştırmak için üç müfettiş görevlendirmişti. Müfettişlerin aylar süren soruşturması sonucu 680 sayfalık bir rapor hazırlandı.

Soruşturma kapsamında, örgütün yargıdaki bağlantıları ve toplamda 152 bin yıl ceza alan Oktarcıların dosyalarının İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi’nde nasıl bozulduğu ve bazı sanıklar hakkında nasıl tahliye kararları alındığı araştırıldı.

İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi üyeleri Reyhan Yaman, Derya Bayburtluoğlu, Ahmet Mahnaoğlu, aldıkları kararda cinsel saldırıları incelemiş, özetle "rızaları var" diyerek kararı esastan bozmuştu.

Heyet, 68 örgüt üyesi için tahliye kararı vermiş, haklarındaki yurtdışı yasağını ve mallarındaki tedbiri kaldırmış, hatta operasyon günü polise ateş açtıkları silahın bile iadesi kararını vermişti.

SORUŞTURMAYI YÜRÜTEN MÜFETTİŞLER GÖREVDEN ALINDI

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, soruşturmayı yürüten HSK müfettişleri, araştırmalarını derinleştirirken bir gün görevden alındılar. İtirazlar üzerine aynı gün göreve iade edildiler. HSK kaynaklarınım verdiği bilgiye göre, HSK yöneticilerinin bir kısmının görevden alma kararından haberleri yoktu.

Müfettişler, göreve iade kararının ardından raporlarını tamamladılar. Müfettişleri görevden aldıran kişinin yargı üzerinde etkili bir AKP yöneticisi olduğu gündeme geldi.

Oktar’ın yargılandığı davada, mağdurların avukatlığını yapan Eser Çömlekçioğlu’nun 14 Aralık 2022’de HSK’ya yaptığı şikayette; Reyhan Yaman, Derya Bayburtluoğlu, Ahmet Mahnaoğlu’nun Ankara’ya HSK’ya gittikleri ve görüşmeler yaptıkları, görüşmelerin ardından da müfettişlerin görevden alındıkları belirtildi.

Dilekçede ayrıca Reyhan Yaman’ın eşi Önder Yaman’ın Ankara’da yaptığı görüşmelerin tespiti için HTS kayıtlarına bakılması ve Yaman’ın makam odasına giriş çıkışlarını kontrol eden kamera kayıtlarının dosyaya aktarılması talep edildi.

HSK müfettişlerinin görevden alınmasının verilen dilekçelerle ortaya çıkmasının ardından, müfettişler yetkileri arttırılarak görevlerine iade edildiler.

Bu arada soruşturma sürecine yargıda etkili bir AKP yöneticisinin müdahale ettiği kulislerde konuşuluyor.

RAPORDA NELER VARDI?

Örgütün yargı bağlantılarını araştıran müfettişler raporlarında, eski İstanbul Başsavcısı Hadi Salihoğlu ve İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesinin savcısı Ali Parlar’ın Oktarcılarla organik ilişkisi, Salihoğlu’nun geçmişte Oktarcılar aleyhindeki dosyaları kapattığı tespiti yer aldı.

İncelenen HTS kayıtlarından Ali Parlar, Önder Yaman ve Hadi Salihoğlu’nun karar aşamasında örgüt sanıkları ve avukatları ile telefon trafiği yaptıkları görüldü. Mübaşir Tanık G.Ü., verdiği ifadede, kararın mahkeme dışında yazılıp getirildiğini ikrar eder şekilde konuştu.

Mahkemenin daha önce verdiği 4100 kararı inceleyen müfettişler, ilk kez delil incelemeden, duruşma açmadan, kimseyi dinlemeden böyle bir karar verdiğini tespit etti.