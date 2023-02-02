Yargıdan Bahçeli'ye kötü haber: Kitabın toplatılma kararı kaldırıldı
MHP lideri Devlet Bahçeli’ye hakaret içerdiği gerekçesiyle Sabahattin Önkibar'ın 'Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey' kitabı hakkında 2017 yılında verilen toplatma kararı kaldırıldı.
Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başvurusuyla Sabahattin Önkibar'ın bugün piyasaya çıkan "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler" kitabı hakkında 2017 yılında toplatma kararı vermişti.
Devlet Bahçeli’ye hakaret içerdiği gerekçesiyle yasaklanan kitabın toplatılmasına karşı Kırmızı Kedi Yayınevi Avukatı Celal Ülgen, toplatma kararının kaldırılması için itiraz etmiş, Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi ise yapılan itirazı reddetmişti.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" kitabı hakkındaki toplatma kararının kaldırıldığını duyurdu.
5 YIL SONRA DİKKAT ÇEKEN KARAR
Terkoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, yazar Sabahattin Önkibar’ın "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" kitabı hakkındaki toplatma kararını kaldırdı.
Karar, 5 yıl önce, Bahçeli'nin avukatı, daha sonra HSK üyesi olan Hamit Kocabey'in başvurusuyla alınmıştı.
Önkibar'ın kitaptan sonra saldırıya uğradığı hatırlanırsa, 5 yıl sonra gelen kararın zamanlaması dikkat çekiyor.
Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, yazar Sabahattin Önkibar’ın "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" kitabı hakkındaki toplatma kararını kaldırdı.— Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) February 2, 2023
Karar, 5 yıl önce, Bahçeli'nin avukatı, daha sonra HSK üyesi olan Hamit Kocabey'in başvurusuyla alınmıştı.
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