Yargıtay Başsavcılığı'ndan Gezi tebliğnamesi: 'Mücella Yapıcı hariç cezalar onansın'

Yayınlanma: 07.07.2023 - 21:57

Güncelleme: 07.07.2023 - 22:56

2013 Gezi direnişi nedeniyle açılan davada 18 Şubat 2020’de tüm sanıklar beraat etmiş, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin beraat kararıyla birlikte, davanın tek tutuklusu olan Osman Kavala, hapisten çıkmasının beklendiği sırada başka bir soruşturma gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı.

7 KİŞİYE 18 YIL HAPİS

Savcılığın beraat kararına itirazının ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 22 Ocak 2021’de yerel mahkemenin beraat kararını bozmuş, İstinaf mahkemesinin bozma kararından sonra yeniden başlayan yargılama, bu yıl 25 Nisan’da sonuçlanmıştı.

Cezaevinde olan Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18 yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz sanıkların kararla birlikte tutuklanmasına hükmetmişti.

2022 yılının son günlerinde cezaların istinafta onanmasının ardından karar Yargıtay'a taşınmıştı.

CAN ATALAY MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Yargıtay'ın nihai kararının açıklanması beklenirken; 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Genel Seçimler'de Can Atalay Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçildi.

Anayasa’nın 83. maddesinde yer alan "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz" ifadeleri kapsamında milletvekili seçilen Atalay'ın serbest bırakılması gerekirken; yaklaşık 2 aydır Atalay'ın tahliye edilmemesi tepkiye neden oldu.

Geçtiğimiz ay ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Atalay'ın tahliye kararını vermek için dosyayı beklediği ancak Cumhuriyet Yargıtay Başsavcılığı'nın henüz tebliğnameyi göndermediği için karar veremediği gündeme geldi.

TEBLİĞNAME ÇIKTI, CEZALARIN ONANMASI İSTENİYOR

Gerçek Gündem'in haberine göre, Atalay'ın ve tüm Gezi tutuklularının durumu tartışılmaya devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Cumhuriyet Yargıtay Başsavcılığı'ndan beklediği tebliğnamenin daireye ulaştığı, ancak tebliğnameye UYAP'tan değil, tutukluların e-devleti üzerinden ulaşılabildiği bildirildi.

Tebliğname de ise Mücella Yapıcı dışındaki tüm tutukluların cezalarının onanması istendi.