Yargıtay düğümü 21'inci turda da çözülemedi

Yargıtay Başkanlığı seçiminin 21. tur oylaması sonucunda da salt çoğunluk sağlanamadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 11:26
Yargıtay düğümü 21'inci turda da çözülemedi
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Yargıtay’da yapılan başkanlık seçimlerinin 21. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Son oylamada Mehmet Akarca 100, Ömer Kerkez 96, Muhsin Şentürk ise 112 oy aldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 22. tur oylamayla devam edilecek.


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