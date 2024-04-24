Yargıtay düğümü 21'inci turda da çözülemedi
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 21. tur oylaması sonucunda da salt çoğunluk sağlanamadı.
Yargıtay’da yapılan başkanlık seçimlerinin 21. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Son oylamada Mehmet Akarca 100, Ömer Kerkez 96, Muhsin Şentürk ise 112 oy aldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 22. tur oylamayla devam edilecek.
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