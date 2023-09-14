Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman kimdir? Yüksel Kocaman'ın eşi kim?

Yayınlanma: 14.09.2023 - 11:11

Güncelleme: 14.09.2023 - 11:11

Suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın, lüks bir villa ile otomobil hediye ettiği öne sürülen Ankara eski Başsavcısı, Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman iddiaları yalanladı.

YARGITAY ÜYESİ YÜKSEL KOCAMAN KİMDİR?



Yüksel Kocaman, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, 5 Mayıs 1970 tarihinde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak’ın Devrek ilçesinde tamamlayan Yüksel Kocaman, 1993’te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1998-2001 yıllarında Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığı, 2001-2003 yıllarında da Çatalzeytin Cumhuriyet Savcılığı yapan Yüksel Kocaman, Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliği, Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hâkimliği, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Pınarhisar Kapalı Cezaevi’nde kaldığı dönemde, cezaevinin Savcısı Yüksel Kocaman’dı.

2011’de Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne atanan Yüksel Kocaman, 31 Ekim 2014’ten 19 Ocak 2017 tarihine dek Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini sürdürdü.

19 Ocak 2017 tarihi itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yüksel Kocaman, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay üyeliğine seçildi.

YÜKSEL KOCAMAN'IN EŞİ KİM?

19 Eylül 2020 tarihinde Ayça Dursun ile evlendi. Çiftin nikah şahitleri Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmuştu.