Yargıtay’ın terör örgütü dediği Hizb-ut Tahrir'den konferans: Milliyetçiliğe de savaş açtılar

Yayınlanma: 03.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.01.2024 - 04:00

Konu yargıya taşınırken, suç duyurusuna yıllardır yanıt verilmedi. Bunun üzerine örgüt, 5 Mart 2017’de, “Dünya Hilafete Neden Muhtaç?” başlığı ile İstanbul’da hilafet konferansı düzenlemek istedi; konferans çağrısında laiklik ve cumhuriyet “şeytani rejim” olarak tanımlandı.

Toplantı, valilik kararı gerekçesiyle gerçekleşmeden engellenirken, Hizb-ut Tahrir’in sözde Türkiye Medya Bürosu Başkanı Mahmut Kar’ın da arasında olduğu dört kişi hakkında dava açıldı. Kar, 1.5 yıl; diğer üç kişi ise 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çalışmalarını sürdüren örgüt, Ocak 2023’te dağıttığı bildiriyle gündeme geldi. “Tehlikenin farkında mısınız?” sloganı kullanılan bildiride, İstanbul Sözleşmesi hedef alındı. Çocuklara şerit çağrısı yaptırılan videolarıyla da tepki çeken örgüt, Filistin için 17 Aralık’ta İstanbul’da miting düzenledi.

“Gazze için tek yürek tek ses” başlığıyla düzenlenen yürüyüş ve mitingde, “Filistin hilafet ile kurtulur” pankartı açıldı. Tekbirin yanı sıra “Hilafet kurulsun İsrail yok olsun” ve “Tek ümmet, tek devlet, tek çözüm hilafet” sloganları atılan mitingde, çocukların da yer alması dikkat çekti. 31 Aralık’ta örgüt tarafından 24 ildeki 50 noktada, “İşgale karşı direniş ruhu” başlıklı konferanslar düzenlendi.

Türkiye’de kültürel işgal olduğu savunulan konferanslarda, “bu kültürel işgalin unsurlarının laiklik, demokrasi, cumhuriyet, milliyetçilik, vatancılık, hürriyetler düşüncesi gibi fikir ve mefhumların başı çektiği, yeniden İslami yaşamı başlatacak olanın hilafet olduğu” iddia edildi. İstanbul, Ankara, Diyarbakır gibi yerlerde merkezi olan örgüt, son olarak da İstanbul’daki yürüyüşün ardından hilafet çağrısıyla tepki çekti.



SKANDAL PAYLAŞIMLAR

Eski AKP Milletvekili olan Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can, sosyal medya hesabından “kelimei tevhit bayrağı” paylaştı.

Can, paylaşımında, “Bu ülke, İslam ülkesidir. Batı da Türk ile İslamı eş görmüştür. Kelimei tevhid ve kelime-i şehadet kutsalımızdır. En azından saygılı olacaksınız” ifadelerini kullandı.

Bu arada Hizb-ut Tahrir’in sözde Türkiye Medya Bürosu Başkanı Mahmut Kar, yaşanan hilafet tartışmalarının ardından sosyal medyadan “Hilafet geliyor, kaldır sancağı. Kelimei tevhid” paylaşımı yaptı. Örgütün sosyal medya hesaplarından da aynı paylaşımlar yapıldı.

