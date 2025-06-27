Yarkadaş'ın pavyon iddiasına hukukçu Gültekin yanıt verdi: Somut delil yok... 'Savcılık bu iddiayı sonuna kadar araştırmamış'

TGRT Haber’de konuşan Yarkadaş, CHP Kurultay’ındaki usulsüzlük iddialarına ilişkin “Delege pavyonda 1000 dolar almış” iddiasını yineledi. Hukukçu Mehmet Ruşen Gültekin iddianın iç yüzünü anlattı.

“Bu olay iddianamede var. Tanık anlatımı olarak. Erzurum Uzundere İlçe Başkanı Yusuf Göğerkaya, İl Başkanı Serhat Can Eş tarafından Özel’i desteklemeleri karşılığında kendisine ve iki delegeye biner dolar verildiğini öne sürüyor. Erzurum Uzundere İlçe Başkanı Yusuf Göğerkaya ne diyor. İDDİA DOĞRU DEĞİLDİR. Reddediyor. Peki diğer iki delege ne diyor? İddianame de yok. Olacak iş mi? Hayır. Savcılık bu iddiayı sonuna kadar araştırmamış. Bu haliyle iddianameye koyması bile hatalı. Somut delil yok çünkü. Göğerkaya’nın iddiası başka tanık ve kanıtlarla da doğrulanmıyor. Buna rağmen Serhat Can Eş, davanın 12 sanığından biri. Bu da hatalı. Yeterli ve kuvvetli şüphe olmadığı için takipsizlik kararı verilmeli idi. Ama medyada olayı aşağıdaki gibi de dinleyebilirsiniz.”