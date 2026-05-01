Yasaklı 1 Mayıs! Taksim'e yürümek isteyenlere polis müdahalesi: Gözaltılar var!

Yasaklı 1 Mayıs! Taksim'e yürümek isteyenlere polis müdahalesi: Gözaltılar var!

1.05.2026 09:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Yasaklı 1 Mayıs! Taksim'e yürümek isteyenlere polis müdahalesi: Gözaltılar var!

İstanbul'da 1 Mayıs için Taksim Meydanı'na yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi bir grup polisin müdahalesiyle karşılaştı. Gruptakiler gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, gözlerin çevrildiği alanların başında bu yıl da iktidar tarafından yasaklı ilan edilen Taksim Meydanı geliyor. 

Yasak kararına rağmen meydana yürüyeceğini duyuran siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri ise meydan çevresindeki bütün yolları barikatlar ve TOMA'larla kapatan polisin engeliyle karşılaşıyor. 

Beşiktaş yönünden Taksim'e yürümek bir grup Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi polisin müdahalesiyle engellendi. 

İlk edinilen bilgiye göre polis müdahalesinde HKP üyesi 37 kişi gözaltına alındı.  

İktidarın Taksim korkusu İstanbul’u esir aldı: Şişli ve Mecidiyeköy’de 1 Mayıs engeli!
İktidarın Taksim korkusu İstanbul’u esir aldı: Şişli ve Mecidiyeköy’de 1 Mayıs engeli! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde iktidarın "Taksim korkusu", İstanbul’un kalbi Şişli ve Mecidiyeköy’ü adeta bir açık hava hapishanesine çevirdi. Anayasa Mahkemesi kararlarına karşın Taksim Meydanı’nı halka kapatan irade, Şişli’nin yollarını ablukaya alarak hayatı durma noktasına getirdi.
İstanbul'da 1 Mayıs... DİSK, Taksim'e çelenk bıraktı: 'Birleşelim, direnelim, bu adaletsiz düzeni değiştirelim!'
İstanbul'da 1 Mayıs... DİSK, Taksim'e çelenk bıraktı: 'Birleşelim, direnelim, bu adaletsiz düzeni değiştirelim!' İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim çevresi kapatılırken ulaşım hatları durduruldu. Şişhane, Taksim ve Osmanbey metro istasyonları hizmet dışı bırakıldı. İDO, Şehir Hatları ve deniz motorlarının da Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na yolcu taşıması yasaklandı. DİSK heyeti Taksim meydanına giderek çelenk bırakırken, Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu 1 Mayıs yasaklarına tepki göstererek “Bu yasak iktidarın emekçilere bakışını gösteriyor” dedi.