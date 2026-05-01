Yasaklı 1 Mayıs! Taksim'e yürümek isteyenlere polis müdahalesi: Gözaltılar var!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, gözlerin çevrildiği alanların başında bu yıl da iktidar tarafından yasaklı ilan edilen Taksim Meydanı geliyor.

Yasak kararına rağmen meydana yürüyeceğini duyuran siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri ise meydan çevresindeki bütün yolları barikatlar ve TOMA'larla kapatan polisin engeliyle karşılaşıyor.

Beşiktaş yönünden Taksim'e yürümek bir grup Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi polisin müdahalesiyle engellendi.

İlk edinilen bilgiye göre polis müdahalesinde HKP üyesi 37 kişi gözaltına alındı.