Yaşanan çevre felaketlerine karşın iktidar adım başı maden arama ruhsatı veriyor

Yayınlanma: 25.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.10.2024 - 04:00

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2025 bütçe teklifine göre, bir yılda denetimi yapılan işletme izinli ruhsat sayısının bu yıl 8 bin 100 olması, gelecek yıl 8 bin 150’ye çıkması öngörülüyor. Bir yılda denetimi yapılan üretim izni ve ruhsatların toplam işletme izinli ruhsatlara oranı bu yıl yüzde 85 olacak. Gelecek yıl yüzde 87 olması hedefleniyor.

Yaşanan facialara karşın son sürat maden ruhsatı verilmeye devam ediliyor. Bir yılda verilen maden arama ruhsatı sayısı geçen yıl 1565’ti. Bu yıl 2 bin 300 olması bekleniyor. Gelecek yıl 2 bin 350’ye çıkacak. 2026’da 2 bin 400, 2027’de 2 bin 450’ye ulaşması hedefleniyor. Geçen yıl 1332 maden işletme ruhsatı verildi. Bu yıl 1300 olarak hedefleniyordu. Ancak gerçekleşmenin 670 olması bekleniyor. Gelecek yıl hedef 675. 2026’da 680, 2027’de 685 olması öngörülüyor. İhalesi yapılan maden sahası sayısı geçen yıl 1444 oldu. Bu yıl 1500 olarak gerçekleşecek. Madencilik katma değerinin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı bu yıl için yüzde 1.2. Gelecek yıl yüzde 1.5’e çıkması öngörülüyor.

Geçen yıl 40 petrol arama ruhsatı verildi. Bu yıl 15 hedeflenirken gerçekleşme 36 olacak. Gelecek yıl hedef 15. 2026 ve 2027’de 18 olması öngörülüyor. Buna karşın bir yılda verilen petrol tesisi işletme ruhsatı sayısı geçen yıl iki oldu. Madencilik sektörü ihracatı geçen yıl 5.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl hedef 6 milyar dolar olarak öngörülüyor. Gelecek yıl hedef 6.5 milyar dolar.

Yerli doğalgaz üretimi geçen yıl 851.1 milyon merteküptü. Bu yıl 2.8 milyar metreküp olarak hedefleniyor. Gelecek yılki hedef 3 milyar metreküp. 2026 hedefi ise 4.9 milyar metreküp. 2027’de ise 5.2 milyar metreküp olması öngörülüyor.

LİNYİTTE ÜRETİM ÇAKILDI

Yerli ham petrol üretim miktarı geçen yıl 28.7 milyon varildi. Bu yıl 35 milyon varil öngörülüyor. Gelecek yıl hedef 38 milyon varil. 2026 hedefi ise 40 milyon varil.

Yerli linyit üretim miktarı geçen yıl 73.3 milyon tondu. Bu yıl 104 milyon ton olarak hedeflenmişti. Ancak gerçekleşme 85 milyon tonda kaldı. Gelecek yıl 107 milyon ton olması hedefleniyor. 2026 ve 2027’de hedef 110 milyon ton. Taşkömürü üretim miktarı ise geçen yıl 1.1 milyon tondu. Bu yıl ve gelecek yıllarda 1.8 milyon ton olması öngörülüyor.