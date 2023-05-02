Yavaş: 14 Mayıs’ta tüm Türkiye’ye baharı getireceğiz

Yayınlanma: 02.05.2023 - 15:33

Güncelleme: 02.05.2023 - 15:35

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş, Halk Buluşması kapsamında geldiği Turgutlu’da vatandaşlarla buluştu. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda gerçekleşen Halk Buluşması’nda Turgutlu Belediyesinin hayata geçireceği Cuma Pazarı projesinin de temeli atıldı.

Temel atma törenine ve Halk Buluşmasına CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun yanı sıra Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, Turgutlu Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, stk ve dernek başkanları katıldı.

AKIN: CUMA PAZARI BU YÜZYILA YAKIŞMIYORDU

Cuma Pazarı projesinin temel atma töreninde konuşma yapan Başkan Çetin Akın, “Turgutlu’nun yıllardır kanayan yarası olan Cuma Pazarı açıktaydı. Çiftçilerimiz, esnafımız yağmurda, soğukta, güneşin altında mallarını satmaya çalışıyordu. Hem esnafımız hem de alışverişe gelen vatandaşlarımız mağdur oluyordu. Trafik ve otopark sorunumuz da vardı. Cuma Pazarı bu yüzyıla da yakışmıyordu. Bu sorunların hepsini çözecek bir formül bulduk. Yerin kamulaştırmasını yaptık. Kamulaştırma yaparken 3 defa para ödedik ve sonunda çok güzel bir proje çıktı. Cuma Pazarı projemiz Turgutlu’muza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“14 MAYIS’TA BİR SEÇİM YAPACAĞIZ, SAVAŞ YAPMAYACAĞIZ”

“Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden Cumhuriyet çocuklarıyız. Bizler, ‘Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet’ diyenleriz” diyen Çetin Akın, “Birleşe birleşe kazanacağız, birleşe birleşe yöneteceğiz. Altı lider bir araya gelerek bir masa kurdu. ‘Biz Türkiye’nin sorunlarını çok iyi biliyoruz. Bu sorunları ele ele verirsek, birlikte olursak çözeriz’ dediler ve o masadan bir mutabakat metni çıktı. Türkiye’nin sorunlarının tamamı o mutabakat metnine yazıldı. İnşallah 14 Mayıs’ta o mutabakat metni hayata geçecek. 14 Mayıs’ta bir seçim yapacağız, savaş yapmayacağız değil mi? Nedir bu nefret dili, nedir bu kin? Biz, onların nefret diline karşı sevgimizi göstereceğiz. Turgutlu’da dört yılda sevgiyle, insanların diline, dinine, cinsiyetine, rengine bakmadan, kimliğini sormadan hizmet ettiysek; kapımızı, gönlümüzü herkese açtıysak iktidara geldiğimizde de aynı şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Onların yaptığı gibi kinle, nefretle siyaset yapmayacağız. Mansur Başkanın Ankara’da yaptığı icraatların minimumunu biz burada yaptık. Sosyal yardımlarınızı kesmedik, kimseyi ötekileştirmedik. İhalelerden bütün hortumları kestik, onların ödeyemedikleri borçları bizler ödedik. Türkiye’de ve Manisa’da kazandığımız dört ilçede nasıl bir belediyecilik yapılması gerektiğini bütün hemşehrilerimize gösterdik. Turgutlu Belediyesi, Türkiye’deki belediyeler içerisinde cari borcu sıfır belediye. Batık bir belediyeyi cari borcu sıfır olan bir belediye haline getirdik. Allah nasip ederse Türkiye’de de bunu başaracağız” dedi.

YAVAŞ: 14 MAYIS’TA TÜM TÜRKİYE’YE BAHARI GETİRECEĞİZ

Turgutlu halkına ithafen yaptığı konuşmada Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeleri aktaran Mansur Yavaş, “Cumhuriyetin başkentinden size selam getirdim. Allah nasip ederse 14 Mayıs’ta seçimimizi tamamlayacağız. Birleşe birleşe kazanacağız ve ülkemizde her şey çok güzel olacak. Aynen Millet İttifakı belediyelerinde olduğu gibi yönettiğimiz yerlerde nasıl huzur, bereket varsa, oralara bahar geldiyse 14 Mayıs’ta tüm Türkiye’ye baharı getireceğiz” diye konuştu.