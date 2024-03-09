Yavaş ve Güner Dikmen’de konuştu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner Dikmen’de Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını yaptı. Burada konuşan Yavaş, ‘’ Çankaya’dan bir tek oy fire istemiyorum, Genç Başkanıma sonsuz destek istiyorum’’ dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner Dikmen’de Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını yaptı. Açılışa yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılışta konuşan Yavaş, ‘’Turpun büyüğü heybede. 1 Nisan’dan sonra hepimizi aşırı zamlar bekliyor. Nasılsa oy veriyorlar diyerek fakir fukaranın üzerine zamları bindirmekten hiç çekinmeyeceklerdir’’ diyerek yurttaşlardan oy istedi. Çankaya’da Güner ile birlikte çalışacaklarını belirten Yavaş, ‘’ Çankaya’dan bir tek oy bile fire istemiyorum, Genç Başkanıma çok büyük destek bekliyorum. Genç Başkanımızla Ankara’ya, daha önce ihmal edilen hizmetleri yapmak suretiyle daha da yaşanır bir kent olması için, burada yaşayan insanların daha da mutlu olması için elimizden geleni yapacağız’’ ifadelerini kullandı.
‘Düzelteceğiz dediler, mahvettiler, kahrettiler’
Yavaş’ın ardından konuşan CHP Çankaya Belediye başkan adayı Hüseyin Can Güner, “Ülkemizde derin bir yoksulluk ve baskı düzeni var” dedi. 2023 genel seçimlerinden sonra tutulmayan sözleri anımsatan Güner, ‘’ Bir yıl önce bir seçim yaşadık, bir yıl sonra yine bir seçime gidiyoruz. Şüphesiz bu sadece bir yerel seçim değil. Bir yıl önce mülakatları kaldıracağız dediler, kaldırmadılar. İşsizliği bitireceğiz dediler, bitirmediler. Ekonomiyi düzelteceğiz dediler, mahvettiler, kahrettiler’’ ifadelerini kullandı.
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