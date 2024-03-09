Yavaş ve Güner Dikmen’de konuştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner Dikmen’de Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını yaptı. Burada konuşan Yavaş, ‘’ Çankaya’dan bir tek oy fire istemiyorum, Genç Başkanıma sonsuz destek istiyorum’’ dedi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 09.03.2024 - 20:19
Yavaş ve Güner Dikmen’de konuştu
Abone Ol google-news

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner Dikmen’de Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını yaptı. Açılışa yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılışta konuşan Yavaş, ‘’Turpun büyüğü heybede. 1 Nisan’dan sonra hepimizi aşırı zamlar bekliyor. Nasılsa oy veriyorlar diyerek fakir fukaranın üzerine zamları bindirmekten hiç çekinmeyeceklerdir’’ diyerek yurttaşlardan oy istedi. Çankaya’da Güner ile birlikte çalışacaklarını belirten Yavaş, ‘’ Çankaya’dan bir tek oy bile fire istemiyorum, Genç Başkanıma çok büyük destek bekliyorum. Genç Başkanımızla Ankara’ya, daha önce ihmal edilen hizmetleri yapmak suretiyle daha da yaşanır bir kent olması için, burada yaşayan insanların daha da mutlu olması için elimizden geleni yapacağız’’ ifadelerini kullandı.

 ‘Düzelteceğiz dediler, mahvettiler, kahrettiler’

Yavaş’ın ardından konuşan CHP Çankaya Belediye başkan adayı Hüseyin Can Güner, “Ülkemizde derin bir yoksulluk ve baskı düzeni var” dedi. 2023 genel seçimlerinden sonra tutulmayan sözleri anımsatan Güner, ‘’ Bir yıl önce bir seçim yaşadık, bir yıl sonra yine bir seçime gidiyoruz. Şüphesiz bu sadece bir yerel seçim değil. Bir yıl önce mülakatları kaldıracağız dediler, kaldırmadılar. İşsizliği bitireceğiz dediler, bitirmediler. Ekonomiyi düzelteceğiz dediler, mahvettiler, kahrettiler’’ ifadelerini kullandı.

 


çankaya haberleri CHP haberleri Mansur Yavaş haberleri Hüseyin Can Güner haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Ben olsam emin olun istifa ederim

Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Ben olsam emin olun istifa ederim
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Başak burcu yorumu
TİP'li Sera Kadıgil: Erdoğan'ın siyaseti bırakması, Teoman'ın müziği bırakması gibi

TİP'li Sera Kadıgil: Erdoğan'ın siyaseti bırakması, Teoman'ın müziği bırakması gibi
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Balık burcu yorumu
İYİ Parti'yi 31 Mart'ta bekleyen kötü sürpriz

İYİ Parti'yi 31 Mart'ta bekleyen kötü sürpriz
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Aslan burcu yorumu
AKP'nin masasındaki anket sonuçları ortaya çıktı: Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?

AKP'nin masasındaki anket sonuçları ortaya çıktı: Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu