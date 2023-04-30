Yavaş'tan Bozdağ'a 'Egemen Bağış' göndermesi: Bunlara her şey helal başkasına haram!

Yayınlanma: 30.04.2023 - 19:32

Güncelleme: 30.04.2023 - 19:32

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin Genel Başkanları ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla bugün İzmir'de miting düzenledi. Mitingde, Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu birer konuşma yaptı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Diyorlar ki biz gidersek darbe olur. Seçime girebilirsiniz ama kazanamazsınız diyorlar. Kazanmak yasak. Hayır, demokrasi yerini bulacak" diye konuştu.

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Biz normal seçimi unuttuk, siyasi partilerinin fikirde yarıştığı dönem bitti artık. Sürekli üstünüze bir şeyler sallamaya başlıyorlar. Artık deniz bittiği için, her şeyi tükettikleri için, 21 yılın sonunda söyleyecekleri bir şey kalmadığı için sürekli suçluyorlar.

* Biz bu nefret dilini yok edeceğiz, kötülüğü yok edeceğiz, Türkiye'yi normal siyasetle buluşturacağız. Yuh çekerek nefesinizi bile harcamayın.

* Diyorlar ki biz gidersek darbe olur. Seçime girebilirsiniz ama kazanamazsınız diyorlar. Kazanmak yasak. Hayır, demokrasi yerini bulacak. Bu milledin iradesi sandığa yansıyacak ve sandıktan çıkacak sonucu kabulleneceksiniz.

* Belediyede yolsuzluk dönemi bitti. Halktan aldığımız para tümüyle halka dönüyor. Yardımlarımız en az 100 misli devam ediyor. İşten adam çıkaracaklar dediler. Çıkarmadık.

* Şimdi yapılan konuşmalar da anketler üzerinde yapılan konuşmalar. Anketleri gördükçe saçmalamaya devam ediyorlar.

* İstanbul düşerse, Kudüs düşer... Mekke düşer. Seçimi iptal ettler. İstanbul'u 800 bin oy farkla kazandı İmamoğlu. Çok daha iyi oldu.

* Bırakmak istemiyorlar çakarlı arabalarını, villalarını, üç-beş maaşı, torpili bırakmak istemiyorlar. Bu düzen onların işine giriyor.

* Şampanyayla kutlayanlar diyince aklıma ne geliyor? Uçakta bir tane bakan şampanyayı çekmiş çekmiş sızmış. İktidarın bakanı. Ona tek kelime söz ettiğini duydunuz mu? Her cuma günü ayet bulup bulup sallıyoruz diyene tek kelime ettiğini duydunuz mu? Ayrıca, büyükelçi yaptılar.

* Bu adamlara devlet mi teslim edilir? Sayın genel başkanımız devleti biliyor. Bu devlete teslim edilir mi denenlerin içerisinde kendilerinin seçtiği, cumhuriyetimize başbakanlık yapmış insan var. Sayın Babacan bakanlık yapmış. Bu adamlara bu devlet teslim edilir mi diyorlar?

* Çözüm Süreci'nde yanlış yapıyorsunuz diyenlere bildiklerini yapıyorlardı. Halbuki bu ülkeyi sıfır terörle aldılar. Şimdi herkesi terörist ilan ediyorlar. Bunlar mevsimlik vatanseverlar.

* Artık bu ülkede siyaseti normalleştirmenin zamanı geldi. Oy versin vermesin herkese aynı muameleyi edecek. Bize oy vermeyenlere hain demiyoruz, hizmet götürmemezlik yapmıyoruz. 6 lider farklı fikirlerde olmasına rağmen uzlaştılar. Türkçemizin en güzel kelimelerinden biri. İnşallah bu yolda devam edecekler.

* Benim bildiğim iyi bir Müslüman'ın ağzından bal damlar, kimseye iftira etmez. Birleşe birleşe kazanacağız.

* 14 Mayıs'ta CHP Genel Başkanımızı ilk turda seçeceğiz. Sizler de geleceksiniz. Çankaya'ya kadar yürüteceğiz. O yürümeyi seviyor."