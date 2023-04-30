Akşener: 'Her aileden bir oy istiyorum'

Yayınlanma: 30.04.2023 - 19:16

Güncelleme: 30.04.2023 - 20:08

Seçimlere günler kala Millet İttifakı, İzmir'in Gündoğdu Meydanı'nda miting düzenledi. Mitinde, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer birer konuşma yaptı.

Davutoğlu'nun ardından kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilk kez eşi Tuncer Akşener ile poz verdi.

Akşener, kürsüde yaptığı konuşma sırasında kendisine atılan iftiralara dikkat çekerek her aileden bir oy istedi.

İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* 14 Mayıs gecesi eğer biz kazanırsak işgalci olacakmışızı ya. İşgali sona erdiren İzmir, bugün burada gördüğüm İzmir kararını vermiş. Atatürkümüzün bıraktığı emanete sahip çıkan İzmir bizi istismar eden, vatandaşlık satan, 10 milyon Suriyeliyi ülkemize dolduran bu harami düzene son verecek.

* İzmir'e gâvur diyenler Cumhuriyetimizin kurucularına ayyaş dediler. Sonra ne oldu? O iki ayyaş sözüne karşı önce kadınlar, sonra gençler ayağa kalktı ve 14 Mayıs akşamı inşallah ve mutlaka 13. cumhurbaşkanı seçilecek. Kendisini alkışlarla makamına oturtacağız. Ama sayın Erdoğan ve arkadaşlarını da nezaketle emekli edeceğiz.

* Burada bütün siyasi görüşten insanlar var. İYİ Partililer hem Kılıçdaroğlu'na hem de kendi logosuyla seçime giren İYİ Parti'sine oy verecekler. Her aileden bir oy istiyorum. Çünkü şu ana kadar en fazla eziyet gören benim. Bir anaya, bir babaanneye, bir eşe söylenmeyecek ne varsa bana söylendi.

* Moralim için istiyorum, iradem için istiyorum, ailem için istiyorum, torunum için istiyorum, tüm kadınlar için istiyorum. Çünkü bu mücadeleyi verebilmek için sizlere ihtiyacım var.

* Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Duy Recep Bey duy, emekliye sevk edildin.