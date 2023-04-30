Millet İttifakı'ndan İzmir'de büyük miting: Biri dün öteki bugün...

Yayınlanma: 30.04.2023 - 15:10

Güncelleme: 30.04.2023 - 15:47

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin İzmir mitingine "montaj" tartışmasının damga vurmasının ardından Millet İttifakı bugün saat 15.30'da Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geliyor. Erdoğan'ı dinlemeye gelen yurttaşların alanı erken terk etmesi dün dikkat çekmişti. İzmirliler miting alanına dakikalar öncesinde akın ederken Millet İttifakı'nın gövde gösterisi yapması bekleniyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik edecek.

Kılıçdaroğlu'nun miting alanına deniz ulaşımıyla gelmesi bekleniyor.

Mitingleri takip eden cumhuriyet.com.tr editörü Yusuf Körükmez, dün AKP'nin organizasyonu için kordunun yarısının kapatıldığını belirtti. Bugünkü kalabalığın ise çok yoğun olduğuna dikkat çeken Körükmez, "İzmir'de tarihi bir gün yaşanıyor" yorumunda bulundu.