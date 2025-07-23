Yavuz Ağıralioğlu 'AKP' sorusunda Meral Akşener ve Sinan Oğan'ı hedef aldı: 'Bizim de 50 milyon dolar alıp...'

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin ayrıntılar, Fatih Altaylı'nın aynı isimli Youtube kanalında aktarıldı.

"OĞAN VE AKŞENER'İN BIRAKTIĞI BİR LEKE"

AKP tarafından desteklendiğine yönelik iddialara ilişkin soruya yanıt veren Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Bu bize Sinan Oğan ve Meral Akşener'in bıraktığı bir leke. Onlar yüzünden herkeste bu kaygı var, haklılar. Bizim de 50 milyon dolar alıp seçmeni satacağımızı düşünüyorlar. Peki şunu soruyorum: Sizce AKP bugüne kadar beni hiç davet etmedi mi, gittim mi?

2023'ü düşünün. Ben İYİ Parti'den niye koptum? Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecekler diye. Peki Kılıçdaroğlu AKP'nin istediği aday değil miydi? AKP'nin adamı olsam Kılıçdaroğlu aday yapılmasın diye partiden ayrılma pahasına mücadele eder miydim? Ben AKP'ye yaklaşmam. Çünkü bilirim ki gölgeye sığınanın gölgesi olmaz."

İTTİFAK KONUSUNDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Anahtar Parti'nin İYİ Parti ve Zafer Partisi ile ittifak kurma olasılığına ilişkin gündeme dair de sorulara yanıt veren Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Ümit Özdağ ile konuştuk. İYİ Parti de zaten kuruluşunda yer aldığım bir parti. Özdağ'a söylediğimi size de söyleyeyim. Zafer Partisi ile birleşmemiz ya da seçim işbirliği yapmamız bize de onlara da bir şey kazandırmaz. Tam aksine ikimize de oy kaybettirir.

Biz önce biraz yalnız yürüyüp sonuçlarını nereye kadar çıkacağımızı görelim. İşbirliğine sonra bakarız. Şu anda anketlerde 1,5 ila 3 arasında çıkıyoruz. Bu 5'i bulursa katlanarak artabilir. Bunu görmek istiyoruz."

Ağıralioğlu ayrıca ittifak tartışmalarına ilişkin, "DEVA ya da Saadet ile niye olmasın, mesela bana ekonomi ile ilgili bir soru sorulduğu zaman Ali Babacan gibi düşünüyorum. Ben Babacan'ın bu ülkenin geleceğinde olmasını isterim ama DEVA siyaset üretemiyor" ifadelerini kullandı.