Yavuz Ağıralioğlu'ndan eleştirilere yanıt: Memlekette bu kadar dert varken parti kurmayacağız da turşu mu kuracağız?

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin il binasının açılışı ve ‘Halk Buluşmaları’ programlarına katılmak üzere Kırşehir’e geldi.
Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde partililere seslenen Ağıralioğlu, Türkiye’de siyasetin yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.
"TURŞU MU KURACAĞIZ?"
Bazı çevrelerden ‘Şimdi parti kurulur mu’ eleştirisi aldıklarını da belirten
Yavuz Ağıralioğlu, “Anahtar Parti; devlete itibar, millete huzur, siyasete
güven, kurumlara kapasite, gençlere imkan, memleketin bilenlerine ise bildiğini
yapabilecek fırsat sunmak için kuruldu. Memlekette bu kadar dert varken parti
kurmayacağız da turşu mu kuracağız?” diye konuştu.
‘PARTİCİLİK YETMEDİ, ARTIK DAHA FAZLASI LAZIM’
AKP'nin 23 yıllık iktidarını da eleştiren Ağıralioğlu, şöyle
konuştu:
“Eğer bir parti, particilikle ülkeyi ayağa kaldırabilecek
olsaydı, bunu Adalet ve Kalkınma Partisi yapardı. Ama particilik yetmedi. Bize
artık bir parti değil, ciddiyet, ahlak, akıl ve kapsamlı bir program lazım.
Partili-partisiz ayrımı yapmadan tüm potansiyeli kucaklayan bir yönetim
anlayışı lazım. Yollar, hastaneler, havaalanları güzel ama pahalı yapıldı.
Hesapsız yapılanların açığını kapatmak bize düştü.”
Siyasetin doğru bir çizgiye çekilmesi gerektiğini savunan
Yavuz Ağıralioğlu, “Türkiye’de siyaset, milletin asil, siyasetçinin ise vekil
olduğunu unutmamalı. Bugünkü siyasetin en büyük sorunu, haddini ve hududunu
bilmemesidir. Anahtar Parti, siyasete had ve hudut teklif ediyor” ifadelerini
kullandı.
‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE EVET, TERÖRİSTLE MÜZAKEREYE HAYIR’
‘Terörsüz Türkiye’ söylemlerine dair de değerlendirmeler
yapan Ağıralioğlu, terörle müzakereye karşı olduklarını belirterek, “Terörsüz
Türkiye’ye evet, ama çocuklarımızın katillerine tebessüme hayır. Öcalan’a umut
hakkına da hayır. Bu kararlar Meclis’te oy çokluğuyla alınamaz, vatandaş
sorulmadan hiçbir adım atılamaz” dedi.