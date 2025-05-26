Yavuz Ağıralioğlu: Uyuşturucuyla mücadele birinci gündem olmalı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde ‘2’nci İl Başkanları Toplantısı’ öncesinde gündeme ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Ağıralioğlu, konuşmasında Türkiye’de doğum hızının 1.54’e düştüğünü ve bu konuda Türkiye’nin Avrupa’nın gerisinde kaldığını söyledi, bunun Türkiye için bir beka sorunu olduğunu öne sürdü. Ağıralioğlu, “Milli güvenlik konseptine oturtulması gereken bir beka sorunumuz daha vardır. Uyuşturucu ve bahis tezgahında Türk milletinin geleceği karartılmaktadır. Çocuklarımız uyuşturucu ve bahis tezgahlarında memleket taşımak için, yarınları için, aileleri için, sevenleri için, devletleri, milletleri ve insanlık için hayaller kurmaları gerekiyorken, uyuşturucu bataklığında, bahis tezgahlarında yok olup gitmektedir. Dolayısıyla devletimizin, hükümetin kurmaylarının odaklandığı bir milli güvenlik konseptine oturtulmuş seferberliğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığında muhtarlığa, devletin kurumlarından toplumun bütün kesimlerine bu mevzuda hassasiyet gösterilecek bir seferberlik programının uyuşturucu ve bahisle mücadele eşiğinde yeniden planlanması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de uyuşturucuyla mücadelenin birinci gündem olması gerektiğini söyleyen Ağıralioğlu, “Bu konuyu gündemimiz haline getirmezsek, önümüzde doğum oranlarını bile konuşamayacağız. Artık insan olabilmek, sağlıklı olabilmek, yaşayabilmek, hayaller kurabilmek, aile kurabilmek, bir millete mensup olabilmek, insanlık için faydalı işler yapabilmek eşiklerinin tamamını kaybedecek çocuklarımız. O yüzden, birinci gündemin uyuşturucu ve bahis tezgahında yitip gitmekte olan çocuklarımız olmasından hareketle bu konuya devletin, hükümetin odaklanmasını istiyoruz. Teşkilatlarımız bu mevzuda toplumsal farkındalığı yükseltmek için elinden gelen her türlü fedakarlığı yapacaklar” diye konuştu.

"VERECEĞİNİZ ZAMLARI DOĞRU HESAPLAMANIZ, MİLLETİNİZE BORCUNUZDUR"

Ağıralioğlu, Türkiye’de enflasyon ve yüksek faiz altında zorlanan kesimlerin olduğunu belirterek, “Enflasyona bağlı olarak verilen zamlar birkaç ay içinde kaybedildi. Asgari ücretliler verdiğiniz zammın 4 bin lirasını, emekliler verdiğiniz zammın 2 bin 500 lirasını kaybettiler. Temmuzda enflasyon farkları hesaplanacak. Enflasyonla mücadele programınız aksamasın diye TÜİK üzerinden enflasyonu baskılayarak zam vermeme teamülünüz var. Ama verdiğiniz zamlar insanların cebinden çıkan parayla, alabildikleri imkanlar arasındaki insanlara huzursuzluk, yaşam zorluğu olarak yaşatıyorlar. Hükümeti uyarıyoruz; enflasyonla mücadele bakan ve rakam değiştirerek olmaz. Enflasyonla mücadele programınızın mağduru asgari ücretli ile emekli olmaz. Bu mücadele programının yükünü, en dezavantajlı grupların üstüne yıkamazsınız. Emekliye, asgari ücretliye vereceğiniz zamları doğru hesaplamanız, enflasyona bağlı kayıpları telafi etmeniz milletinize borcunuzdur” ifadelerinde bulundu.