Yayınevlerinden ortak İmamoğlu açıklaması

Yayınlanma: 21.03.2025 - 16:01

Güncelleme: 21.03.2025 - 17:01

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınması ve üniversite öğrencileri dahil yurt genelinde protestoların başlaması üzerine, gösteri ve yürüyüşlerinin yasaklanmasına ilişkin yayınevlerinden ortak açıkama geldi.

Abaküs, Aras, Ayrıntı, A7, Balkan Sanat, Berfin, Bilim ve Gelecek, Bulut, Can Yayınları - Adil Atalay Yayınları, Ceylan, Demos, Dipnot, Doğu Kitabevi, Encore, Heretik, İletişim, Kaldıraç Yayınevi, Kalkedon, Kanes, Kor, Koyu, Siyah, Literatür, Mayıs, Nesin, Nika, NotaBene, Notos Kitap, Otonom, Ozan, Paloma, Pan, Sınırsız Yayın, Sol Kültür, Sözcükler, Su, Tekin, Töz, Varlık, Yar, Yazılama, Yazın, Yeni İnsan ve Yordam Kitap'tan yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer aldı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi, aynı gece çalışma arkadaşlarıyla birlikte gözaltına alınması, eş zamanlı olarak İstanbul'da gösteri ve toplantı yasağı getirilmesi, yurttaşların iradesinin yok sayılmasıdır; seçme ve seçilme hakkına yönelik bir saldırı, hukukun ve demokrasinin katlinin somut bir örneğidir. Aşağıda imzası bulunan yayınevleri olarak, demokrasiyi, özgürlüğü, yurttaşların seçme ve seçilme hakkını savunduğumuzu ilan ediyor, İmamoğlu şahsında halk iradesine karşı yapılmış saldırıyı kınıyoruz."