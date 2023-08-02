Yazarımız 5. kez cezaevine girecek

Yayınlanma: 02.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 02.08.2023 - 04:00

Söz konusu ceza nedeniyle 6 ay cezaevinde kalan Pehlivan, 6 ay sonunda tahliye edilmişti. Pehlivan, cezasının onanmasının ardından “denetimli serbestlik” ile cezaevinden tahliye olmuştu. Pehlivan hakkında verilen denetimli serbestlik kararının bozulmasına gerekçe olarak, gazetemizde yayımlanan Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner’in ismini kodlayarak yazdığı köşe yazısı hakkında verilen 19 Nisan 2023 tarihli karar gösterildi. İtirazı reddedilirse Pehlivan’ın, hakkında yeniden açılan bu dava nedeniyle 15 Ağustos’a kadar Silivri’de bulunan Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu’na giderek teslim olması gerekiyor.

