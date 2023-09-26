Yazarımız Zülal Kalkandelen hedefte: Dinci derneğin şikayetiyle ifade verdi
Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen, “Devlet korumasındaki çocuklar tarikat kampında” başlıklı yazısının dinci bir dernek tarafından şikayet edilmesi üzerine savcılığa ifade verdi.
Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen, “Devlet korumasındaki çocuklar tarikat kampında” başlıklı yazısı nedeniyle savcılığa ifade verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kalkandelen, şikayetin Suffa Vakfı tarafından yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Beni şikayet eden Suffa Vakfı’ymış. İfademde tarikat ve cemaatlerin 1925 tarihli 677 sayılı devrim kanunu ile kapatılmış olduğunu, laikliğe aykırı bu yapıların kurdukları vakıf ve dernekler aracılığıyla eğitim alanında faaliyet göstermesinin yasaya aykırı olduğunu, yazımı bu görüşümü paylaşmak için yaygın bir haber üzerinden kaleme aldığımı belirttim."
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