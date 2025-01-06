Yazı ortaya çıktı... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Ülkü Ocakları'yla protokol!

Yayınlanma: 06.01.2025 - 11:20

Güncelleme: 06.01.2025 - 11:20

Vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösteren cemaat yapılanmalarıyla protokol imzalamaktan geri durmayan Milli Eğitim Bakanlığı şimdi de MHP'nin gençlik teşkilatı Ülkü Ocakları ile işbirliğine gitti.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan protokol 31 Aralık 2024'te yürürlüğe girdi.

MEB'e bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan protokolde, "Genel Müdürlüğümüz ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfi arasında yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesi amacıyla hazırlanan Protokol, 31 Aralık 2024 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir" ifadeleri yer aldı.

Protokol kapsamında; Ülkü Ocakları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda kurs açıp etkinlik düzenleyebilecek. Ülkü Ocakları ile MEB işbirliği halinde çalışacak.

Türkiye çapında bütün okullarda bu protokol uygulanacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri protokolün gereğinin yerine getirilip getirilmediğini denetleyecek.