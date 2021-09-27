"Yazıklar olsun" diye tepki gösterdi: Akköprü Barajı satıldı, elektrik ve su bedelleri artacak

27 Eylül 2021 Pazartesi, 12:20

CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile Santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesine “Ülkemizin milli değerleri bir bir satılıyor. Akköprü Barajı da satıldı. Yazıklar olsun.” diyerek tepki gösterdi.

CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Dalaman Çayı üzerinde bulunan Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile Santral tarafından kullanılan taşınmazların, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 23 Eylül 2021 tarihinde tamamlanan nihai görüşmeler sonucunda AYDEM Yenilenebilir Enerji A.Ş’ye 605 milyon TL bedelle özelleştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin altıncı büyük barajı olan, Köyceğiz, Dalaman ve Ortaca bölgesinin en önemli su kaynağını oluşturan Akköprü Barajı’nın özelleştirilmesine “Yazıklar olsun” diyerek tepki gösteren CHP’li Erbay, “Milli ve yerli olduğunu iddia eden AKP, ülkede yerli ve milli olan ne varsa satıyor. Ülkenin enerji kaynaklarını ve barajlarını satıyorlar. Yandaşlarına rant sağlamak ve iktidarlarını devem ettirmek için ne buldularsa satıyorlar. Ülke ekonomik olarak o kadar zor duruma düşmüş ki AKP, şimdi de Akköprü Barajı’nı satarak ekonomik olarak günü kurtarmaya çalışmaktadır.” dedi.

"MİLLİ DEĞERLER YOK PAHASINA SATILIYOR"

Akköprü Barajı’nın özelleştirilmesiyle ilgili olarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in cevaplaması için TBMM’ye bir soru önergesi verdiğini belirten Erbay şunları söyledi:

"Yıllardır büyük emek ve çaba gösterilerek inşa edilen Cumhuriyetin birçok kazanımı AKP eliyle özelleştirilmektedir. Ülkemizde ne kadar stratejik kurum ve varlık varsa satıldı. Şimdi de Akköprü Barajı 605 milyon TL’ye satıldı. Bu özelleştirme milletin malını adeta peşkeş çekmektir. Yıllar önce milletin cebinden çıkan parayla yapılan baraj şimdi satıldı. AKP’nin yerli ve milli olma iddiası doğru değildir. Gerçekten milli olsalar bu ülkenin barajlarını satmazlar. Bu ülkenin stratejik kurumları ve varlıkları satılıyor. Bunun neresi milli?"

ÖZELLEŞTİRMENİN BEDELİNİ HALK ÖDEYECEK

"Akköprü Barajı neden satılmıştır? Bu baraj Türkiye’nin altıncı büyük barajıdır. Ülke ekonomimiz ve enerji üretimi için stratejik öneme sahiptir." diyen Erbay, "Her yıl ekonomimize büyük katkı sağlayan bu barajın satılması AKP’nin yanlış ekonomi politikaları sonucunda ekonominin çöktüğünün itirafıdır. Hiçbir ülke bu tür varlıklarını satmaz. Daha önce uyarmıştık. Bu barajın özelleştirilmesiyle elektrik ve su bedelleri de artacak. Bu özelleştirmenin maliyeti vatandaşın sırtına zam olarak yüklenecek. Bu barajdan binlerce hektar tarım arazisi sulanmaktadır. Tarlasını sulamak için elektrik kullanan çiftçimize de yük olarak binecek." ifadelerini kullandı.

Akköprü Barajı’nın özelleştirilmesiyle ilgili olarak TBMM’ye bir de soru önergesi veren CHP’li Erbay, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e şu soruları yöneltti;

1) - Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali neden özelleştirilmiştir?

2) -Özelleştirme kapsamında neler bulunmaktadır?

3) - Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin yapımı ne kadara mal olmuştur?

4) - Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin öngörülen işletme ömrü kaç yıldır?

5) -Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin sağladığı yıllık gelir ne kadardır?

6) - Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin yıllık karı ne kadardır?

7) - Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin yıllık işletme gideri ne kadardır?

8) - Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin yıllık amortisman bedeli ne kadardır?

9) - Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin yıllık elektrik üretimi kapasitesi kaç megavattır?

10)-Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin yıllık elektrik üretimi ne kadardır?

11)-İhaleyi kazanan şirket ek yatırım yapacak mıdır? Yapacaksa hangi alanlarda ne kadar ek yatırım yapacaktır?

12)-İhaleyi kazana firma elektrik üretim kapasitesini artıracak mıdır?

13)-Akköprü Barajı’nın su tutma kapasitesi ne kadardır?

14)-Akköprü Barajı’ndan yıllık kaç hektar alan sulanmaktadır?

15)-Barajın özelleştirilmesiyle birlikte sulama yapılan alan miktarında bir değişiklik olacak mıdır?

16)-Bölgenin tarım alanlarının sulaması ile ilgili nasıl bir planlama yapılmıştır?

17)-Tarım alanlarının sulanmasına yönelik bir protokol yapılmış mıdır?







