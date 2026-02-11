Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabı açtı: Sadece 3 hesabı takip etti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı.

"SUÇLA MÜCADELEDE TAVİZSİZ DURUŞUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ"

Devir teslim töreni sırasında konuşan ve yargı reformlarına değinen Gürlek, adalet sisteminin bu reformlarla güçlendiğini söyledi. Gürlek, "Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu sürdüreceğiz" diye konuştu.

Erdoğan'a teşekkür eden Gürlek, "Yargı teşkilatının içinden geliyorum. Hakim ve savcı arkadaşlarımızın sorunlarını yakından takip ediyorum. Bu sorunların çözülmesi için çalışacağımı ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

X HESABI AÇTI

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir X (eski adıyla Twitter) hesabı da açtı.

SADECE 3 HESABI TAKİP EDİYOR

Gürlek'in X'ten sadece Adalet Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesaplarını takip ettiği görüldü.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da, Gürlek'in hesabını takibe aldı.