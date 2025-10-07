'Yeni ailem' demişti: AKP'ye geçen Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, Erdoğan ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek AKP'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Görüşmede, ilçede yapılacak projeler ele alındı.

"PROJE DEĞERLENDİRMESİ" YAPTILAR

Erdoğan ile bir araya gelen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, ilçede sürdürülen çalışmalar ve yeni dönem projeleri üzerine bilgilendirmede bulundu.

Görüşmede, yerel yönetimlerde güçlü iş birliği, istikrarlı kalkınma ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışı, Beykoz’un geleceğine değer katacak yatırım ve projeler değerlendirildi.

NE OLMUŞTU?

Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı yazılı açıklamada Gürzel, “Asılsız suçlamalar, iftiralar ve psikolojik şiddete varan baskılar artık tahammül sınırımı aşmıştır. Sadece AK Parti, MHP'li meclis üyeleri ve Beykoz halkı tarafından destek gördüm" vurgusunda bulunmuştu.

Rozeti Erdoğan tarafından takılan Gürzel, Erdoğan'ı ve partilileri selamlayarak, AKP'nin yeni ailesi olduğunu söylemişti