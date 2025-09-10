Yeni Akit’ten, Özgür Özel'e tehdit: 'Kaos üretenin sonu Selo gibi olur'

İktidara yakınlığıyla bilinen ve attığı başlıklar, kullandığı dil ile sürekli tepki çeken yandaş Yeni Akit, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ‘örnek göstererek’ Financial Times’a söyleşi veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef gösterdi.

"Kaos üretinin sonu Selo gibi olur" başlığını manşete taşıyan gazete, CHP'yi "entrika yuvası" olarak nitelendirdi.

Haberde Özel'in sokak çağrısına siyasilerin tepki gösterdiği belirtilerek "Halkı sokağa dökerek insanların ölümüne yol açan Selahattin Demirtaş'ın akibetini hatırlattılar" ifadelerine yer verildi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Britanya merkezli Financial Times gazetesine konuşan Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rus tipi tek partili bir sistem inşa etmeye çalıştığını savundu; CHP’nin bunun önündeki son engel olduğunu söyledi.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı hakkında verilen mahkeme kararını ‘geleceğin iktidar partisine darbe’ olarak niteleyen CHP lideri Özel, şöyle devam etti:

“Son seçimlerin galibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi ve tüm anketlerde önde götüren partiyi ele geçirmeye çalışıyorlar. Otoriter bir iktidarla karşı karşıyayız. Tek seçenek direnmek. CHP giderse Türkiye gider.”

CHP Genel Başkanı Özel, ‘hayatı durma noktasına getirebilecek barışçıl eylemler' dahil gelen baskıya karşı farklı planları olduğunu belirtti.