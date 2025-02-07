Yeni AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir oldu

Yayınlanma: 07.02.2025 - 20:04

Güncelleme: 07.02.2025 - 20:04

AKP İstanbul 8. Olağan İl Kongresi Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlendi.

AKP'nin mevcut İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, kongreye tek aday olarak giren Abdullah Özdemir’e görevini devretti.

KABAKTEPE'DEN '2028' MESAJI

Osman Nuri Kabaktepe yaptığı konuşmada "Abdullah kardeşime hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Abdullah başkanımızın başkanlığında 2028'de yine yeniden Cumhurbaşkanımızı Türkiye Cumhuriyeti Başkanı yapmaya, 1. turda bunu gerçekleştirmeye hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

''HEDEF REKOR OYLA SEÇİMLERİ KAZANMAK''

Yeni başkan Özdemir ise şöyle konuştu:

“İstanbul’un da, her zaman dönüşmeye ve gelişmeye ihtiyacı olmuştur. Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da yazdığı başarı hikayesi, sadece bu şehrin değil, Türkiye’nin kaderini değiştiren dönüşümün, başlangıcı olmuştur. Daha çok çalışarak, şahsi ikballeri uğruna bu kadim şehrin kaynaklarını heba eden vizyonsuz yönetimden İstanbul’u kurtarmaya söz veriyoruz. Liderimizin ardında, sıra dağlar gibi durmaya, yolunu yol bilmeye, davasına omuz vermeye, gayretine gayret katmaya, liderimizin çağlar aşan ve çağlar kuran zihin ufkunda, yola revan olmaya, söz veriyoruz.”