Yeni Anayasa çalışmalarına hız verecek AKP’de ‘Merkez’ sözünün perde arkası: Herkesi kapsayan komisyon
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yeni anayasaya ilişkin siyasi partilere yapacağı ziyaretlerin ardından parti olarak görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.
Güler, “Toplumun tüm kesimlerinin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının fikirlerinin alınması için bir merkezin oluşturulabileceğini” söyledi.
AA’nın haberine göre Güler, “Mevcut anayasa, günümüzün beklentilerine karşılık vermekten uzaktır. Sivil, çoğulcu ve demokratik bir anayasa şart” dedi. Kurtulmuş’un da bu konuda çeşitli açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Güler, anayasa konusunda bazı temasların ve görüşmelerin yapılacağını belirtti.
PARTİLERDEN EŞİT ÜYE
Güler’in “merkez oluşturulabilir” sözünün bir dönem Cemil Çicek’in başkanlığını yaptığı ve her partiden eşit üyenin yer aldığı, TBMM çatısı altında kurulan TBMM Anayasa Hazırlık Komisyonu gibi bir komisyonu işaret ettiği belirtiliyor. Dönemin TBMM Başkanı Çiçek’in başkanlığında anayasa değişikliği ile ilgili Meclis’te Anayasa Hazırlık Komisonu kurulmuş ve söz konusu komisyona tüm siyasi partilerden eşit üye belirlenmişti. Komiyonda, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler başta olmak üzere yeni anayasa için tüm kesimlerin görüşü alınmıştı.
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