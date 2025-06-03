'Yeni anayasa' için ilk toplantı tarihi belli oldu: Erdoğan katılacak mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni anayasa çalışmaları kapsamında oluşturulan komisyonun ilk toplantı tarihini duyurdu.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevlendirmesiyle oluşturulan 11 kişilik anayasa komisyonunun Kurban Bayramı öncesinde ilk kez bir araya geleceğini belirtti.

KAPSAMLI ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Toplantının içeriğine dair bilgi veren Yılmaz, ilk oturumda yalnızca komisyonun nasıl çalışacağına dair usul ve yöntemlerin değerlendirileceğini ifade etti. Asıl kapsamlı çalışmaların ise bayram sonrası başlayacağını söyleyen Yılmaz, bu süreçte uzman katkılarına da başvurulacağını vurguladı.

“Komisyon, kapalı bir yapıda değil, geniş bir istişare zemininde çalışacak” diyen Yılmaz, bu kapsamda çeşitli çalıştayların da düzenlenebileceğini aktardı. Farklı alanlardan uzmanların katkı sağlayacağı bu süreçte esnek ve verimli yöntemlerin tercih edileceğini dile getirdi.

ERDOĞAN KATILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın komisyon toplantılarına birebir katılımı hakkında da konuşan Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantılara katılımı kendi takdirlerindedir. Zaman zaman katılacaklarını ifade ettiler” dedi.

Yeni anayasa sürecinin siyasi ve hukuki düzlemde titizlikle yürütüleceğini söyleyen Yılmaz, toplumun farklı kesimlerinin görüşlerine başvurulmasının sürecin meşruiyetini ve kalitesini artıracağını belirtti. Komisyonun, bu anlayışla genel çerçeveyi şekillendireceği kaydedildi.