Yeni Bakan Nureddin Nebati'den 6,5 saat süren toplantı

12 Aralık 2021 Pazar, 08:09

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün İstanbul’da; Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri bir araya geldi.

Nebati’nin; yeni dönemdeki ekonomi politikaları hakkında bir sunum yaptığı, Türkiye'nin lojistik altyapısı, ihracat ve üretim kapasitesi hakkında bilgiler verdiği belirtildi. Nebati’nin, serbest piyasadan geri adımın asla söz konusu olmadığının altını çizdiği aktarıldı.

“VERİMLİ GÜZEL BİR TOPLANTI OLDU”

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben toplantı çıkışında yaptığı açıklamada, “Verimli güzel bir toplantı oldu. Bütün sivil toplum kuruluşları başkanları fikirlerini söylediler. Sayın Bakanımız yeni ekonomik modelle ilgili sunumunu yaptı. Toplantıya katılan arkadaşlarımız da iş adamları da fikirlerini söylediler. Çok verimli, faydalı bir toplantı oldu” dedi.

“BAKANIN ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞACAĞI KANAATİ EDİNDİM”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da toplantının ardından şunları söyledi:

“Yapıcı bir toplantı oldu. Katılımcı demokrasi açısından ve istişare açısından önemliydi. Vakit kısıtlı olmaksızın herkes sorunlarını birebir aktarabildi. Bakan bunların hepsini dinledi ve not aldı. Toplantı öncesinde de sayın bakan bizlere yeni ekonomik programla ilgili bazı bilgilendirmeler yaptı. Ham madde fiyatlarındaki artış, medikal firmaların ödemeleri, kamuya iş yapan firmaların durumu, alacakları gibi birçok konu gündeme geldi. Bakanın tüm sorunlarımızla ilgileneceği ve çözüm odaklı çalışacağı kanaati edindim.”